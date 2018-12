Este año, la Policía de Misiones desbarató 114 puntos de venta de droga en la provincia

A pocos días de terminar el 2018, la Policía de Misiones ya lleva desbaratado 114 puntos de venta de droga en la provincia, una cifra récord en la historia de la fuerza de seguridad, que arroja como resultado un promedio de un “kiosco narco” desarmado cada tres días.

La intensa lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo fueron nuevamente una constante durante este año, con especial énfasis en los puntos de distribución que en muchos casos contó con la colaboración de la población, a través de las denuncias anónimas de venta de droga realizadas en la página web de la Policía de Misiones. El sitio fue puesto en funcionamiento hace dos años y los resultados fueron altamente satisfactorios.

En este marco, los efectivos de la fuerza provincial lograron desarticular más de un centenar de “kioscos” dedicados a la venta de estupefacientes en distintos barrios, tanto de la zona capital como del interior de la provincia.

En comparación con el 2017, la cantidad fue de casi tres veces más, ya que en ese lapso se desarmaron un total de 44 “búnkers” en Misiones.

En tanto que en 2016, la Policía desbarató 59 puestos de venta, mientras que en 2015 solamente uno. Las cifras son categóricas y marcan una notable evolución en la labor estratégicamente coordinada desde el Ministerio de Gobierno y ejecutada por la fuerza provincial.

El ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, reiteró en varias oportunidades que el objetivo 2018 estaría orientado hacia un fuerte combate al microtráfico. “Que la droga no llegue a las calles, hay que sacarla completamente de circulación, porque es lo que enferma a nuestros jóvenes, a nuestra sociedad en general”, enfatizó.

Por otro lado, destacó que “la lucha contra el narcomenudeo requiere de un intenso trabajo de inteligencia que lleva varios meses de seguimiento y muchas veces se torna más difícil detectar un kiosco narco que dar un gran golpe a una organización”.

También se refirió al proceso de profesionalización que tuvo que atravesar la fuerza en los últimos años para estar a la altura de las circunstancias: “La ruta de la droga cambia constantemente y es justo en este punto donde nuestro personal demuestra su capacidad y destreza en el campo laboral. Fue un largo e intenso trabajo de formación, pero cuando los resultados aparecen nos llena de satisfacción, más aún por saber que estas organizaciones ya no operan donde residen las verdaderas familias misioneras”.

“La Policía nos tiene que hacer sentir orgullosos a todos los misioneros y en ese camino estamos enmarcados y seguiremos esmerándonos para el bienestar de cada familia que sabe que la fuerza policial trabaja por y para su seguridad”, destacó el ministro Pérez.

Por otra parte, en cuanto al trabajo realizado por las fuerzas federales en la provincia en este cara a cara contra el narcotráfico, el titular de la cartera ministerial no ahorró elogios al afirmar: “Su desempeño fue excelente desde todo punto de vista. Demostraron estar altamente capacitados en cada uno de los procedimientos realizados en nuestra región que finalizaron con grandes incautaciones de droga”.