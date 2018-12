“Solo quiero que se haga justicia y protejan de una vez a mi niño”, dijo la madre del nene de 9 años abusado en Iguazú

“En lo más profundo de mi ser, estoy rota. Él es mi único hijo y fue abusado por su padre. Hice la denuncia en mayo. El estudio psicológico y el forense dieron positivo”. Así empezó su relato la mamá de S., el nene de 9 años que está en boca de todos en Puerto Iguazú, luego de que se conociera públicamente su historia. El papá del nene está prófugo. Sobre él pesa un pedido de captura ordenado por el juez de Instrucción Tres, Martín Brítes.

“Todo lo que hice y hago es por él. Jamás le jodí la vida a nadie. Lo hice público porque no encuentro la manera de seguir. Estoy muerta, pero respiro por él, que se merece una vida digna. Estoy cansada, son varios meses luchando con la justicia”, indicó la madre del chico.

“En su momento, me dijo el señor juez que no lo puede meter preso hasta que vaya a juicio porque es un hombre que siempre asistió cuando lo citaron y tiene un trabajo estable, que no representa un peligro para la sociedad. Me duele el ama. Me duele vivir así. Pero rescato que salvé a mi hijo y puede recuperarse con la ayuda de quienes lo amamos y con una sociedad que recapacite y no se burle”, añadió.

Para la mamá, el chico “ya sufrió demasiado todos estos años en silencio. No tuvo contención ni en la escuela. No pudo terminar la escuela, ir a su acto de fin de año. La directora del San Lucas, del turno mañana, y el maestro dejan mucho que desear. El maestro le tachaba el apellido cuando firmaba S.S. La directora dio informe al padre cuando lo llevé de urgencia a Buenos Aires por su quiste en la cabeza”.

“Solo quiero que se haga justicia y protejan de una vez a mi niño y a todos los niños que cuentan y no les creen. Cuántos casos hay que quedan en la nada. Yo, por suerte, pude pagar un abogado y dos veces porque el primer abogado se durmió. ¿Cuántas mamás en la misma situación y nada?”, sostuvo.

“S. tiene que volver en marzo a rendir pero después se cambiará de colegio. No puedo vivir con una careta como hacen muchos para conservar negocios y amistades falsas. Yo me crié con poco pero con valores”, remató.

Un estudio médico que llegó tras varios intentos

También habló el juez Brítes sobre el delicado caso. “Se inició en mayo pasado. La madre denunció que desde diciembre 2015 su hijo empezó a manifestar conductas extrañas. Entonces lo sometió a tratamiento psicológico y psiquiátrico constante. El chico había tenido problemas en los distintos establecimientos educativos a los que había asistido. Y a mediados de este año, la mujer dijo que sorprendió al chico mirando material pornográfico y cuando le preguntó de dónde conocía esas cosas, le contestó que el padre le había enseñado”, detalló el magistrado.

“Se inicia una investigación por supuesta exhibición de material pornográfico. Como primera medida se allanó la casa del hombre, para secuestrar todo dispositivo que pudo haber sido utilizado para exhibir el material al chico. También se pidió un examen médico al chico, pero no se pudo realizar por la negativa del niño. Asimismo, se indagó al padre. El menor, en tanto, declaró en Cámara Gesell. Allí le costó mucho expresarse”, agregó.

“La madre se constituyó en querellante. Tomamos testimoniales y se pidieron más estudios. Ante la insistencia de las partes, se dispuso examinar al menor. Se lo sedó por lo invasivo que representaba el examen”, precisó.

Brítes indicó que decidió la internación y el examen compulsivo luego de que el nene, en una pericia psicológica, dejara entrever que había sido víctima de un abuso sexual por parte del padre.

El examen finalmente confirmó que el chico presentaba desgarro anal y signos de abuso de vieja data.

“El lunes último, la Fiscalía pide el cambio de carátula y el pedido de detención. Se acepta y de pide un allanamiento, pero el hombre no fue ubicado en su casa”, admitió.

El juez explicó que el sospechoso no estaba detenido, porque al inicio de la investigación se le concedió la exención de prisión, pues era otra la calificación legal del expediente. No obstante, aclaró, que debía cumplir ciertas restricciones. Una era, precisamente, no abandonar la casa por más de 24 horas.