Rafael Morgenstern hizo su balance del 2018: “Pudimos cumplir todos los objetivos que nos propusimos”

A pocos días que finalice el 2018, el ministro de Deportes de Misiones, Rafael Morgenstern, visitó Misiones Online y en una charla que se prolongó casi 30 minutos, hizo su balance general de lo que fue este ciclo, empezó a diagramar el 2019 y abordó diferentes temas, como el lugar que ocupa la mujer en la política deportiva de la provincia y el futuro del deporte nacional con el cambio de secretario (Diógenes De Urquiza Anchorena reemplazó a Carlos Mac Allister).

En primer lugar, Morgenstern destacó que “pese a que fue en un año difícil para el país”, pudieron cumplir con todos los objetivos que se (y que les) propusieron a principios de año. También resaltó el trabajo que se hizo en conjunto con las distintas federaciones deportivas de la provincia, ya que señaló que cuantas más voces se escuchen, menos es el margen de error que tendrán a la hora de tomar decisiones.

El funcionario dejó en claro que las metas principales de sus políticas son “reducir las injusticias” y que “los deportistas estén contenidos”. En ese sentido, destacó las obras en infraestructura y el “acompañamiento” realizadas durante el año, que “siguen acercando al estado junto a los atletas”.

El ex piloto de automovilismo indicó que el deporte más allá de “ser una escuela de valores, que educa y forma a los jóvenes para que sean personas de bien”, hoy se ha convertido en un importante motor para la economía de la provincia, a través de la organización de diferentes eventos. “En Misiones, cerca del 20% de la actividad económica del turismo viene por el deporte”, indicó y puso como ejemplo a la División de Honor de Futsal, que se organizó en Eldorado y que trajo a “jugadores de todo el país, con sus familias y que permitió que muchos hoteles se llenarán”.

(Rafael Morgenstern junto al ministro de Turismo José María Arrúa)

Clubes de barrios afectados por los tarifazos (Imagen ilustrativa)

“La situación es crítica. Hay clubes que cierran más temprano, que ciertos días no abren o que directamente se ‘cuelgan’ de la luz, porque no pueden pagarla. A otros no les quedó más opción que aumentar la cuota, lo que hizo que varios socios se desafiliaran”.

El párrafo anterior fueron las palabras del presidente de la Unión Nacional de Clubes de Barrio (UNCB), quien contó la situación que están viviendo las insticuiones deportivas pequeñas, a raíz de los aumentos de las tarifas.

El panorama se traslada a todo el país y Misiones no escapa a esa problemática.

Morgenstern explicó que los aumentos afectan de manera particular a las instituciones de la provincia, porque “por las altas temperaturas, la mayor parte de la actividad deportiva se realizan de noche”. “El estado está presente en los clubes y se hace un esfuerzo muy grande para subvencionar parte de los incrementos, pero hay cosas que exceden a Misiones”, lamentó.

El titular de la cartera deportiva reveló que junto a sus pares de otras provincias presentaron un proyecto de ley en la secretaría de Deportes de la Nación, que plantea “bonificar los aumentos de luz para los clubes”. “La pelota ahora está de su lado”, sentenció.

La inclusión de la mujer en la toma de decisiones

De manera similar a lo que ocurre en otros ámbitos de la vida, el género femenino ha ganado terreno en el mundo del deporte, ya sea en la toma de decisiones, o en la práctica de ciertas disciplinas que antes eran solamente acaparadas por los hombres.

Frente a ese contexto, el oriundo de Oberá señaló que el nombramiento de Noelia Leyría como subsecretaría de Planeamiento y Enlace Educativo-Deportivo estuvo pensada en esa coyuntura, para darle mayor “identificación” a las mujeres dentro del deporte provincial (su función es la de articular y coordinar políticas y acciones con el sistema educativo).

(Noelia Leyría- subsecretaría de Planeamiento y Enlace Educativo-Deportivo )

“Donde hay un evento deportivo femenino, ahí estamos”, añadió el ministro, quien, en la nota, anticipó que en 2019 van a donar toda la indumentaria deportiva a las jugadoras que participan de la Liga Posadeña y anticipó que seguirán fomentado la práctica del deporte en ese género.

Un nuevo contexto deportivo a nivel nacional (Morgenstern junto a Carlos Mac Allister, ex secretario de Deportes)

El 5 de diciembre se oficializó en el Boletín Oficial, por Decreto 1098/2018, que Diógenes de Urquiza, quien fue coordinador gerencial del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), será quien reemplace a Carlos Mac Allister al frente de la Secretaría de Deportes de la Nación.

El obereño explicó que “le gustaría que las cosas que se hicieron bien se sigan sosteniendo” y manifestó que “desde Nación siempre escucharon sus inquietudes e hicieron lo posible para resolverlas”.

Sobre el futuro de la política deportiva a nivel nacional, interpretó que “están yendo a convertirse en una agencia de deporte”, ya que “creen ese es el perfil que puede ayudar”, aunque aclaró que la mirada provincial difiere de la anterior, porque “creemos que en la reunión de gabinete debe estar sentado el deporte y por eso la creación del ministerio”. (Diógenes de Urquiza- Secretario de Deportes)

Nuevos desafíos en el 2019

“Soy de los que piensan más en lo que falta por hacer, en lo realizado”, sentenció Morgenstern y con esa misión ya empezó a planificar el 2019.

Entre los desafíos para el año que viene (donde Misiones será sede del Mundial de futsal), destacó que algunas de las metas serán terminar las obras en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo. (CePARD), avanzar en una ley de becas para deportistas de la Tierra Colorada y lograr abaratar los costos para abrir las canchas, en especial para los clubes del interior de la provincia.

Un año electoral en el horizonte

En pocos días ingresaremos al 2019, un año políticamente muy importante debido a las elecciones generales nacionales y provinciales que tendrán lugar en éste.

El ministro de Deportes aseguró que no se ha puesto que será de su futuro o el de su cartera de cara a las elecciones, ya que “aún queda un 25% de gestión y queda mucho por hacer”. “Las votaciones no ocupan un segundo en mí”, aseveró.

Aun así, realizó un análisis de lo que fueron estos tres años desde que se creó el ministerio y puntualizó que “siempre piensan en políticas superadoras, que queden en el tiempo”

“Esto se lo debemos al gobernador (Hugo Passalacqua) que le dio al deporte el espacio que debe tener”, agradeció. (L.D)