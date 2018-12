Detuvieron a un sospechoso por la bala perdida que dejó con muerte cerebral a una nena de cinco años

Detuvieron a un sospechoso de ser el autor del disparo que hirió gravemente a Maite Ailén Almirón de cinco años, mientras festejaba la llegada de la Navidad en su casa de Merlo, Buenos Aires, con sus familiares. El arrestado es un hombre de 41 años, que no vive en la manzana de la familia de Maite aunque sí su pareja.

Después de que la bala perdida hiriera gravemente a la nena, que tiene muerte cerebral, los vecinos empezaron a señalarlo como el autor de los disparos. Mientras lo identifican, los policías que viven en la zona presentaron sus armas para que sean peritadas.

El sospechoso fue detenido en su casa de Parque San Martín, en Merlo. Le secuestraron una pistola 9 mm marca Bersa, con cargador colocado y sin municiones, cinco vainas servidas cal 9 mm; una caja con 35 municiones de ese calibre y una escopeta marca Tactical Tecnologi calibre 12-70, entre otros elementos. De acuerdo a la investigación festejaba la Navidad en una casa ubicada en la misma manzana donde estaba Maite, que fue herida gravemente producto de una bala perdida. Aunque no vive en la zona, su pareja sí reside en ese barrio.

Los médicos confirmaron que tiene muerte cerebral y su estado es irreversible. No hay detenidos. Otro nene de 9 años está grave por un hecho similar.

Maite Ailén Almirón, de 5 años, la nena que fue alcanzada por una bala perdida durante los festejos de Navidad tiene muerte encefálica y su estado es irreversible. Así lo confirmaron los médicos que la atienden en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) del hospital Eva Perón. Otro chico, de 9 años, también recibió un balazo y está en grave estado.

Así lo dijo el médico Edgardo Dozorezt, quien dio el parte médico de esta tarde. “El proyectil no estaba en la cavidad craneal. Está en la parte superior izquierda del abdomen, aparentemente, es de 9 milímetros. A la altura del estómago”, detalló.

Maite recibió un balazo en la cabeza cuando festejaba la llegada de la Navidad con sus padres en el patio de su casa de la calle Larsen 443 de Parque San Martín, partido de Merlo.

En la puerta del hospital, los padres hablaron con los medios y pidieron mayor conciencia a la hora de los festejos. “Hoy arruinaron una vida de una nena de 5 años que no se merecía esto, tenía mucho por vivir. Estaba preparando sus cosas para primer grado y ahora no lo va a poder hacer. Todo por un inconsciente, que me arruinó la vida”, dijo Mayra, la mamá de la nena baleada.

“El que hizo esto que salga y que dé la cara. Que se ponga una mano en el corazón y que diga lo que hizo. Y que la gente cuide a sus hijos, porque en un segundo cambia la vida por completo, como nos cambió a nosotros”, dijo entre llantos la mujer. Y junto a su pareja, Maximiliano, hicieron un pedido público para que los reciba el presidente Mauricio Macri.

“Maite estará siempre en nuestro corazón y tenemos una nena de doce años por quien luchar también”, recordó el padre, quien adelantó que van a realizar una marcha en reclamo de justicia. “No nos van a vencer”, señaló

En medio de la angustia, su familia busca también que se haga Justicia y ya habría identificado al vecino que disparó. “Creemos que es un oficial de policía”, dijo Gabriel, el abuelo de Maite, esta mañana en Arriba Argentinos. La confirmación de que fue alcanzada por un impacto de 9 milímetros refuerza la hipótesis de que el disparo se habría hecho con un arma reglamentaria.