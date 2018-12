Un colectivero le salvó la vida a un hombre que sufrió un paro cardiorespirarorio

Una mujer publicó en redes sociales un agradecimiento hacia el hombre, y el mismo fue compartido más de 85 mil veces. Qué dijo el conductor.

Una mujer relató en redes sociales cómo un chofer de la línea 161 le salvó la vida a su papá, quien había sufrido un paro cardiorespirarorio arriba del colectivo. Su publicación superó los 85 mil compartidos y la historia se volvió viral.

Jorge González viajaba junto a otra de sus hijas el sábado en un interno de la línea 161 (ramal A) cuando empezó a sentirse mal. Su familiar le pidió al chofer, llamado Iván Cabral, que detenga el colectivo, y éste no sólo hizo eso, sino que además hizo bajar al resto de la gente para darle aire al hombre, y luego le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta que reaccionó. Además, se encargó de llamar a la ambulancia que lo trasladó a un centro de salud. Allí la médica quiso tomarle una foto, pero él no quiso.

Ante esto, otra hija del hombre utilizó las redes sociales para dar expresar su agradecimiento con el conductor: “Lo hago público porque te lo merecés.. Ayer mi papá viajaba con mi hermana en la línea 161 (ramal A) siendo aproximadamente las 15, en el cual viajaba con este chofer. A la altura de la Panamericana mi papá tuvo un paro cardiorespiratorio. La gente le grito al chófer el cual inmediatamente bajó a todos los pasajeros para darle lugar a que respire”, comenzó María González en su relato publicado en su perfil de Facebook.

“Mi hermana en llanto y con nervios, y él sólo le decía que este tranquila, sacó su celular y llamó a la ambulancia, la cual tardó aproximadamente 10 minutos. En ese tiempo mi papá se hubiese muerto. Pero este ángel le practicó maniobras de RCP, creo que se dice, y se las hizo durante 5 minutos seguidos. Unos minutos antes que llegue la ambulancia mi papá volvió a respirar y inmediatamente tomo color según allegados”; continuó en el texto.

En ese marco, siguió: “¡Vos lo salvaste, gracias campeón! No querías fotos ni dar tus datos, sólo querías seguir trabajando porque ya terminabas. La doctora de la ambulancia te felicitó. Subiste a la gente y seguiste tu viaje como si nada. Mi papá hoy dijo que cuando abrió los ojos sólo te reías. Iván, creo que asó te llamás según Facebook, me trajiste a mi papá de nuevo. Hoy sólo queremos recompensarte. Mi papá te llama ‘ángel'”.

Además, la mujer manifestó: “Ayer y hoy llamamos a la empresa para saber de vos. Aunque no querías ni las gracias, te mereces el mundo. Te mandamos un mensaje pero no lo viste. Mañana estaremos llamando a la empresa. Voy a levantar una copa en tu nombre. Nos diste las ganas de seguir creyendo en la gente. Perdón por subir tu foto, te buscamos por todos lados”. El posteo fue compartido más de 85 mil veces.

Su palabra. Ante la repercusión y la viralización del posteo, Cabral sostuvo en declaraciones a radio Continental: “La verdad es que me lo quería guardar para mi. No me imaginé que iba a pasar todo esto. Hasta mi familia se enteró por las redes sociales”. Y agregó: “Cuando me llamó la familia, lo primero que pregunté fue por él, quería saber cómo estaba”.

Y recordó: “Me acerqué a tomarle el pulso mientras llamaba a la ambulancia y vi que no tenía ni tampoco respiraba. Asi que empecé a hacerle RCP. Le hice dos respiraciones boca a boca porque no estaba respirando. No daba más de tanta presión que estaba haciendo, tampoco sabía si lo estaba haciendo bien. Pero de repente empezó a toser y volvió a respirar”.

A su vez, concluyó: “En la empresa, por las normas IRAM, los choferes estamos obligados a hacer el curso para que uno tenga en cuenta cómo actuar y estar preparado para esa situación. Por eso le hice RCP, dos respiraciones boca a boca, empezó a toser y le dije ‘listo campeón, quedate tranquilo’. A los pocos minutos vino la ambulancia”. (Perfil)