Closs: “el padre de todos los males es el Gobierno Nacional”

Más de 300 dirigentes del Frente Renovador se reunieron junto a Closs para despedir el año en Ruiz de Montoya. Participaron 52 intendentes, 30 ex intendentes, ministros y ex ministros y los diputados nacionales Ricardo Welbach y Jorge Franco.

El senador nacional y ex gobernador de Misiones Maurice Closs, pidió hoy a la sociedad misionera y a los dirigentes de la Renovación en particular, que en el inicio del año electoral no dejen espacio para las especulaciones ni confusiones. “Que nadie se confunda, no entremos en el juego de discutir presuntas responsabilidades locales por el costo del boleto urbano, de la energía eléctrica, o de la escasez de dinero. Hay que decirlo bien claro: el padre de todos los males es el Gobierno Nacional”, con sus políticas económicas y sociales.



En un encuentro este mediodía, en la localidad de Ruíz de Montoya, que contó con la presencia de más de 300 dirigentes de la Renovación llegados de toda la Provincia, entre los que se destacaron 52 intendentes, diputados provinciales, ministros del gabinete provincial y los diputados nacionales Ricardo Wellbach y Jorge Franco, Closs celebró “que hagamos esto que es distinto, que es juntarnos, acompañarnos y mirarnos cara a cara, como ya no lo hace la política de las redes sociales”.



“No desdeño de las nuevas tecnologías, pero no es lo único que hay que hacer, nosotros seguimos con la frase fundacional de la Renovación: “el poder está en la gente” y por eso nos juntamos con la gente y es lo que tenemos que seguir haciendo como los hacemos hoy”, destacó el Senador Nacional.

Closs ratificó su compromiso de trabajar para la Renovación misionera sin especulación electoral alguna, “acompañando a todos los intendentes y candidatos que me inviten, como un militante más, que es lo que me nace hacer”.



El ex mandatario recordó ante los presentes que tras terminar su gestión como gobernador asumió un perfil bajo, que debió modificar en 2017 como candidato a Senador Nacional por la Renovación. “En ese momento dije – aunque algunos me lo reprocharon -, que yo no iba a ser candidato, que había que liberar tensiones en la Renovación, y volví al perfil bajo”.

“Hoy, vuelvo a decir que estoy al servicio de la Renovación donde me necesiten, acompañando a los intendentes y a los candidatos”, remarcó Closs.

“Que no nos corran con el tiempo”

En una parte de su mensaje Closs dijo a los dirigentes que “con lo único que los van a querer correr es con el tiempo”, y pidió que “no permitan que les cuestionen que la Renovación está hace mucho tiempo, porque es un periodo de gestión exitosa” y destacó como ejemplo que “esta ruta asfaltada en Ruíz de Montoya no existía antes de la Renovación, como los cientos y cientos de kilómetros asfaltados, las escuelas públicas nuevas y tantas obras que mejoraron la calidad de vida del misionero”.



En ese sentido pidió que comparen esa realidad con la actual generada por el Gobierno Nacional. “Qué importa el tiempo, si siempre fue para mejorar la vida de la gente y no para hacerles estar peor, como es ahora”.

El encuentro renovador surgió con la idea de despedir el año “y de volver a juntarnos”, relató un dirigente del interior de Misiones.



De hecho, varios ex funcionarios relataron que había personas con las que no se veían desde hace tres años.

Estuvieron intendentes de Posadas, Oberá, Capioví, Apóstoles, San Ignacio, El Alcázar, Caraguatay, Puerto Rico, Bernardo de Irigoyen, Tres Capones, Cerro Corá, Concepción de la Sierra, Andresito, Esperanza, Santo Pipo, Puerto Leoni, Santa María, San José, Bondpland, Ruíz de Montoya, Montecarlo, Garuhapé, Panambí, Santa Ana, Campo Grande, General Urquiza, Dos de Mayo, Caayarí, Dos Arroyos, Puerto Iguazú, San Vicente, Florentino Ameguinho, Alberdi, Gobernador Roca, Colonia Polana, entre otros. A estos, se sumaron una treintena de ex intendentes, ex ministros del ejecutivo provincial y ex funcionarios de distintos organismos. Todos,militantes del Frente Renovador de la Concordia, comentaban – mientras degustaban choripanes realizados con chacinados de la zona -, su compromiso de trabajar fuertemente y en algunos casos como candidatos en sus comunas el 2019.

GS