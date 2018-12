Por aumento del costo mayorista, la tarifa eléctrica subirá ente un 25% y un 30% a partir de febrero

Sergio Lanziani. Radio Red Ciudadana

Lo confirmó el Ministro de Energía de Misiones, Sergio Lanziani, quien recordó que la medida forma parte de la política del Gobierno Nacional de dolarizar el precio de la energía eléctrica y eliminar los subsidios. También recordó que desde el 1º de enero la Nación se desentiende de la tarifa social y la deja a cargo de las provincias.

Además del riesgo padecer un golpe de calor debido a las altas temperaturas, los misioneros tendrán que preocuparse en este verano por el impacto que significará en sus alicaídas billeteras un nuevo incremento en la tarifa eléctrica, el cual rondará entre el 25% y el 30%, según lo confirmó el Ministro de Energía de Misiones, Sergio Lanziani.

El funcionario explicó a partir del 1º de febrero el Gobierno Nacional habilitará un nuevo ajuste en el denominado Costo Mayorista de la energía eléctrica. “La boleta de luz se compone de tres cajas. La primera es una caja verde y corresponde a lo que cuesta la energía mayorista que entrega CAMMESA; la segunda es la caja roja que corresponde al Valor Agregado de Distribución (VAD) y la tercera es una gris donde están todos los impuestos. El Secretario de Energía de la Nación ya anticipó que desde febrero esa caja verde subirá entre un 25% y un 30%”, graficó.

Lanziani recordó que desde diciembre del 2015 el Gobierno Nacional lleva adelante una política orientada a dolarizar el valor de la energía eléctrica y, en forma paralela, a una eliminación de los subsidios o tarifas sociales. “El último incremento fue en agosto, quedando el precio para las tarifas residenciales entre 42 y 43 dólares el megavatio hora, mientras que para los usuarios industriales se estableció en 60 dólares. Según el presidente Macri, ese valor deberá llegar a 75 dólares el megavatio hora. Si la cotización del dólar sube como se prevé, el impacto sería aún mayor”, advirtió.

Y esto no es todo. Según el titular de la cartera energética provincial, el panorama puede complicarse todavía más. “ A partir del 1º de enero se quitan los subsidios a residenciales; es decir, que la tarifa social quedará a cargo de las provincias. En el caso de Misiones hay 120 mil usuarios con tarifa social. Si hoy la Provincia se hace cargo – remarcó – deberá aportar entre 70 y 80 millones de pesos”.

En diálogo con Radio Red Ciudadana, también hizo referencia al constante reclamo que efectúa Misiones junto a otras provincias del NEA y del NOA para que el Gobierno Nacional no realice aumentos de la tarifa eléctrica en los meses de calor, cuando el consumo es mayor. “Planteamos que se tenga la misma consideración que en el tema del gas, que se aumenta en cuotas y fuera de los meses de invierno. En Misiones somos ‘electro intensivos’, en verano se consume energía eléctrica porque es una necesidad, porque tiene que ver con la calidad de vida. Además – enfatizó – no nos pueden pedir que ahorremos, porque los misioneros consumimos una media de 2200 kilovatios por año, mientras que el promedio nacional es 3.300 kilovatios año per capita”.

