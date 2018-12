Rocío Santa Cruz se presentó ante el Juez Jiménez y mañana el juez Cardozo será quien evalúe los pedidos de la fiscal

El secretario del Juez Jiménez, Daniel Morcillo, dijo que la citación se le efectuó en el día de ayer, tras la información que había salido del país. Hoy se presentó alrededor de las 14 horas ante el letrado. En cuanto a salida, dijo que el sistema de Migraciones no registró ningún egreso del país de Rocío Santa Cruz. El juez Cardozo se hará cargo del caso desde mañana y durante la feria.

Daniel Morcillo. Radio República

Indicó que además hay una serie de medidas solicitadas por la fiscalía, para la abogada condenada a 4 años de prisión por haber matado Ramón “Topo” Cabrera mientras conducía ebria esto. Todos estos pedidos tendrán lugar el día de mañana jueves, dijo el secretario del juez Jiménez. El magistrado interviniente por la feria, desde mañana será el juez Marcelo Cardozo.

Sostuvo que hasta el momento no hay en el expediente ningún testimonio. En tanto, el juez ordenó que se constituya efectivos policiales al domicilio y si no se encontraba se le citaría. Explicó que así ocurrió, ya que no se encontraba en su domicilio se la citó y hoy a la siesta se presentó.

Este jueves el juez Cardozo dará lugar a los pedidos de la fiscal.

Por su parte, la fiscal María Laura Álvarez, pidió la detención de Rocío Santa Cruz, al conocer que había abandonado el país, dijo que al ser descubierta en el avión con destino a Lima, “se escondió como lo hizo durante todo el juicio”.

También dijo que la persona que vio a la condenada en el avión, regresa al país en unos días y está dispuesta a declarar en carácter testimonial sobre lo sucedido.

EP/ APF