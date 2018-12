¿A dónde van de vacaciones los posadeños?

Pese a la crisis económica que atraviesa el país que ha llevado al peso argentino a sufrir una fuerte devaluación, los viajes de vacaciones siguen estando dentro del presupuesto de algunas familias, que con ajustes y en algunos casos con deuda, sigue alcanzando para viajar.

MisionesOnline recorrió las calles del microcentro posadeño para preguntar a la gente por qué lugares optarán este año para vacacionar. Las respuestas fueron variadas, pero las playas de Brasil siguen estando dentro de las favoritas dada su proximidad con la provincia de Misiones. Mar del Plata también figura dentro de las opciones que barajan los posadeños.

A la proximidad de las playas brasileñas se le suma que, luego de 20 años, hace pocos días, se habilitó el paso de turistas por el puente internacional que une a San Pedro con Paraíso (Santa Catalina), gracias a que empezó a funcionar la casilla de migraciones del lado brasileño, esto sin dudas torna más atractivo al destino.

No obstante, son muchos los que no podrán viajar a un destino lejano. Ya que para las familias que no obtienen suficientes ingresos, las vacaciones son uno de los primeros placeres de los que hay que prescindir.

Sin embargo la región ofrece un amplio abanico de ofertas interesantes y económicas. La playa de El Brete, por ejemplo, no tendrá las cualidades de Bombinhas pero de seguro sus aguas son igual de refrescantes, sin contar los innumerables arroyos que atraviesan la Provincia. Un poco más al sur, Ituzaingó, al igual que todos los años, también se perfila como una opción a tener en cuenta.

DL/EP