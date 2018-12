Apareció Santa Cruz, pero la investigación para determinar si salió o no del país está abierta

La abogada y ex Miss Argentina Rocío Santa Cruz se presentó este mediodía en el juzgado Correccional y de Menores Dos de Posadas para informar que no había salido del país, como se cree, y que se encuentra a disposición de la Justicia. Sobre ella pesa una condena de cuatro años de prisión por haber provocado el choque que le costó la vida al inspector de tránsito municipal Ramón “Topo” Cabrera. En la sentencia, dictada por el juez César Raúl Jiménez, se aclara que tiene expresamente prohibido salir del país.

Ya por la mañana, los abogados de la condenada se habían contactado con el secretario de Jiménez, Daniel Morcillo, para avisar que ella se presentaría. Dijeron que la letrada estaba en Resistencia, Chaco.

Apenas llegó a la dependencia judicial, se labró un acta, donde se asentó su presencia. Ahora está subrogando al magistrado original su colega Marcelo Cardozo, quien analizará los pedidos que hizo la fiscal María Laura Álvarez. Fue la representante del Ministerio Público quien alertó sobre el viaje que Santa Cruz había hecho al exterior.

La investigación para saber si la abogada salió o no del país seguirá su curso. Incluso dos funcionarios judiciales de Misiones se contactaron telefónicamente con Morcillo comunicándole que ellos compartieron con la condenada el vuelo 2422 de LATAM Airlines que unió Asunción del Paraguay con Lima, Perú, el martes por la mañana. Dijeron que ellos estaban dos filas de asientos más adelante que la ex modelo y que fueron ellos quienes tomaron las fotos que se viralizaron en las últimas horas. Se pusieron a disposición del juzgado para declarar pasado el 15 de enero, cuando van a regresar a Misiones tras sus vacaciones.