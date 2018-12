Un joven fue atacado durante una discusión de tránsito por dos luchadores de Kickboxing: está grave

Una agresión salvaje y cobarde. Gonzalo Colombo, de 34 años, volvía a su casa con su mujer y su bebé de un año luego de disfrutar un asado el lunes por la tarde en Gonnet, La Plata. Luego de protagonizar una discusión de tránsito, recibió una golpiza por parte de dos luchadores profesionales de kickboxing.

Según detalló su hermano Gastón, la situación se produjo en Camino Centenario -altura calle 437-. “Volvían de un asado en casa de unos primos, cuando fueron encerrados en varias ocasiones por dos autos que venían haciendo zig zag. En un momento se les ponen adelante y su mujer (Paula), que estaba manejando, tuvo que frenar de golpe. Mi hermano se bajó del auto… ellos también y le empezaron a pegar”, señaló en una entrevista con TN.

Una vez que se cayó al suelo lo siguieron golpeando. “Le patearon la cabeza y le rompieron la boca y los dientes”, continuó Gastón, que explicó que el panorama no es nada alentador. “Sigue en estado de inconsciencia. Tiene el cráneo fracturado en dos partes, con coágulos de sangre. El último parte médico fue el lunes, dijeron que tenemos que rezar. Está grave”.

Los luchadores reconocidos son Ezequiel Raymundo y Leonardo De Olivera. “Son profesionales. Uno de ellos había peleado el último jueves”, señaló el hermano del agredido. “Ellos tenían perfiles de Instagram y Facebook, pero los cerraron. Ahí se veían las publicidades de sus peleas y lo que hacían”.

No sería la primera vez que estos personajes protagonizan un episodio de estas características. “Según averiguamos, ya habían tenido un par de accidentes con los autos y también peleas, pero nunca no llegó a nada más que una denuncia. En este caso no creo que sea así”, afirmó. “Mi hermano no está para nada bien y, por ahora, nosotros estamos metidos en eso. Pero hay gente haciendo los trámites legales”.

Fuente: TN

