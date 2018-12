Vuelco trágico del micro de Águila Viajes: Aseguran que hubo responsabilidad del chofer pero también de quienes debían controlar y los que habilitaron el vehículo

María Álvarez, fiscal del caso que condenó hace pocos días a un hombre a 5 años de prisión por la muerte de cuatro personas, dio algunos detalles más de lo que puede dejar la causa. Se investigará los otros agentes que rodean a la responsabilidad de quien conducía el micro. “Ese micro no podía transitar, evidentemente hay que investigar a la gente que lo tenía que controlar”, dijo.

Fiscal María Laura Álvarez, (Red Ciudadana)

Álvarez habló en Red Ciudadana acerca del caso de Víctor Alejando Zarski (41), chofer condenado hace unos días por el vuelco del micro de la empresa Águila Viajes que el 7 de noviembre de 2012 le costó la vida a cuatro personas.

“No se puede negar que las empresas presionan y sobrecargan a los choferes, pero él siendo chofer profesional tenía que tomar las precauciones necesarias”, dijo la fiscal respecto a la consulta por la declaración del hombre que había manifestado presiones de la empresa y que estaba sobrecargado de viajes.

Además, Álvarez consideró que se probó en el debate que el chofer incurrió en una falta gravísima y que muchos de los que estaban en el micro le habían pedido que bajara la velocidad. “De los 12 que declararon la mayoría dijo que iba a alta velocidad, un guarda, varios pasajeros”, agregó.

En referencia a algo que también manifestó Zarski como el no contar con un micro en condiciones, la mujer dijo ““Hay responsabilidad de la CNRT y de la Subsecretaría de Transporte de la Provincia por omisión. El interno 09 no estaba en condiciones de salir a la ruta. No tenía tacómetro, no andaba el velocímetro, las salidas de emergencia estaban selladas, no había martillos para romper los vidrios y las cubiertas recapadas estaban lisas”, consideró.

Por último y respecto a una posible investigación a la empresa, dijo “Si es verdad que ese micro sigue circulando en las condiciones que se marcaron se verá. Ahí está la figura de los empresario que se preocupan más por lucrar que por otra cosa porque en esas condiciones no se puede. Ahora hay que esperar que el Superior Tribunal de Justicia confirme la condena”, concluyó.

