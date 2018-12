Vídeo viral: Un niño recibió un regalo de Navidad muy especial

La Navidad es una época de festejos, sorpresas, regalos y reuniones familiares. Un momento para celebrar la felicidad y la vida con amigos y familia. Pero en ocasiones, los huecos que faltan son dolorosos. Un familiar cercano que fallece o que por circunstancias laborales no puede acudir y pasar estas fiestas con los suyos se convierte en una ausencia muy difícil de llenar. Y por eso, algunos dan sorpresas y se convierten en protagonistas de regalos muy emotivos.

La tuitera Jadin Hart fue la encargada de grabar uno de esos vídeos virales que dan la vuelta al mundo. En el vídeo podemos ver a su sobrino a punto de abrir un regalo gigante. Sí, el paquete es enorme y aunque faltan aún varios días para que los regalos de Navidad puedan ser abierto, a este pequeño le ha tocado en suerte abrir el suyo y parece realmente importante.

El niño se muestra realmente emocionado por abrir el regalo. Pregunta a sus familiares y empieza a sospechar por lo que puede ser. No se lo puedo creer, pidió hace días ese regalo pero no puede ser posible. No pueden haber traído ese regalo. Pero sí, abre el paquete y del mismo sale su padre, vestido todavía con ropa militar, que se encontraba fuera del hogar al trabajar en misiones humanitarias.

La reacción del niño, que se muestra emocionado y abraza a su padre, se ha convertido en un auténtico viral que acumula ya más de 6 millones de reproducciones en Twitter. El mejor regalo que alguien puede reciir en Navidad es tener a los suyos cerca y este vídeo no hace otra cosa que confirmarlo.

My nephew got to unwrap the only Christmas gift he asked for a few days early and his reaction broke my heart😭 pic.twitter.com/vEXIRESglR

— Jadin Hartღ (@JayRayy7) 15 de diciembre de 2018