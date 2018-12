Joven de 14 años denunció que su padre abusó de ella y la madre la entregó a un vecino para que también la violara

El caso es aberrante por donde se lo mire. La víctima es una adolescente de 14 años, quien desde los 8 fue abusada sexualmente en el paraje Integración de Comandante Andresito. Gracias a su confesión a una psicóloga del Centro Integrador Comunitario, la historia salió a la luz. La chica denunció que su padre abusaba de ella y que la madre, durante años, la entregó a un vecino de la zona para que también la violara.

El 11 de diciembre, la profesional entrevistó a la muchacha, porque esta decía estar en problemas. Refirió primero que quería matarse, porque no tenía donde vivir, ya que se había peleado con la hermana mayor que le daba albergue.

La psicóloga sospechó que algo más había detrás de la angustia. Y no se equivocó. La jovencita se vio acorralada, porque si la hermana la echaba, tenía que volver a la residencia de los padres y no quería. Dijo que allí había sido víctima de abusos sexuales por parte de su padre, de 55 años.

Dijo que desde los 12 años había sido ultrajada por el padre, quien en una ocasión llegó a arrastrarla hasta un monte para someterla carnalmente.

Como sucede en estos casos, la víctima tuvo que declarar en Cámara Gesell. Y allí la situación se complejizó todavía más. Reveló que entre los 8 y los 12 también fue violada, pero por un vecino, a quien su madre la entregaba de manera periódica.

El juez de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, Martín Brítes, ordenó la detención del padre biológico, del vecino (de 62 años) a quien la mamá de la chica la entregaba y también de la mujer, en calidad de encubridora y partícipe necesaria de los abusos.

La adolescente sufrió severos daños psicológicos por la situación que vivió y actualmente sigue con el tratamiento.