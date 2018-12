Bonpland: saqueó la casa de un vecino y hasta le robó un lechón faenado

Tras un robo ocurrido en la noche del sábado en la vivienda de Héctor R., ubicada en la manzana 27 de la zona urbana de Bonpland, la comisaría local, con la denuncia y con datos aportados por los vecinos, inició una investigación y determinó que no serían ajenos al hecho dos vecinos de 18 y 27 años, respectivamente.

Cuando arribaron a la casa de uno de los sospechosos Jonathan (18) , el mismo inmediatamente mencionó a los uniformados que su hermano Hugo C. había escondido en la casa “muchas cosas” que no les pertenecían. Entregó a la Policía un rifle cal. 22mm, una Notebook, documentación de un vehículo, tres celulares, un lechón faenado y la suma $ 7.000.

Por disposición de la justicia, los elementos fueron incautados y devueltos a su verdadero propietario; mientras tanto se intensifica la búsqueda en la zona de Hugo C., quien posee múltiples causas por delitos contra la propiedad en esa localidad.