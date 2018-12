“El Gobierno nacional va a contramano de todo”, aseguró el presidente del PJ misionero, Rafael Pereyra Pigerl

El diputado provincial y titular del Partido Justicialista de Misiones, Rafael Pereyra Pigerl criticó duramente al gobierno de Mauricio Macri y sostuvo que “esta gente va a contramano de todo”. “La importación desmedida, la apertura de los mercados afectó la economía, a los sectores maderiles, a (la fábrica de zapatillas) Dass que echó a 175 personas. Es difícil de creer que esta gente pueda cambiar porque no tienen sensibilidad social y tampoco empresarial”, sentenció.

Rafael Pereyra Pigerl- Radio Libertad.

Durante una entrevista en Radio Libertad, Pereyra Pigerl insistió en la necesidad de no repetir lo que ocurrió en el 2015. “Los que estamos del otro lado de la Casa Rosada tenemos que zanjar las diferencias”, dijo e insistió en que “nosotros, los peronistas, al igual que todos los dirigentes nacionales y provinciales, debemos conformar la unidad como promueve Felipe Solá. Unidad es igual a honorabilidad y hay que tener humildad, pretendiendo la cuestión colectiva, por esto tenemos que bregar. La división termina beneficiando a (Mauricio) Macri. Hoy tenemos que estar unidos, no después de las Paso”.

“Estamos fracasando todos, porque la política que lleva adelante el Gobierno nacional en materia económica hace que fracasemos el 90 por ciento de los argentinos, los menos son los que ganan, por una cuestión de amiguismo con Macri, el que está triunfando es el que fue beneficiado por la cercanía. Fue beneficiado el sector eléctrico, sector gasífero, de combustibles, peajes y el establishment de las comunicaciones y las agroexportadoras”, denunció en otro tramo de la charla. “El fracaso no es particular, no es tuyo, sino colectivo, no supimos visualizar lo que venía con este gobierno y tenemos que juramentarnos los argentinos, que nunca más va a ocurrir en la Argentina un gobierno que esté en contra del pueblo, en contra de nuestra esencia”, dijo.

“En alguna sesión dije que este radicalismo es cómplice del Gobierno nacional, por ser contrario a su esencia apoyando a un gobierno neoliberal, que ya es neocolonial, al tener un representante del FMI que fija la política económica”, reflexionó.

Para el legislador, las bases necesarias para la reconstrucción de la Argentina tienen que surgir de un “pacto nacional, salarial, social y de precios”. “Tendrá que ser una reedición de lo que hizo Juan Domingo Perón a la vuelta del exilio y defender el trabajo argentino esa deberá ser la prioridad”, insistió. “El que no quiere la unidad está jugando con egoísmo y no con la honorabilidad que se requiere”, añadió.

Sobre el trabajo en la Cámara de Representantes de Misiones, el legislador aseguró que “están dadas las condiciones de seguir trabajando en conjunto con la Renovación. Si en 23 sesiones se votaron leyes de inclusión social, de salud, de economía regional, agricultura familiar, de la economía general, de educación, poniendo acento en el sector funcional de la escuela, pensamos en esa unidad de concepción y creemos que se dan en el Frente Renovador”.

Finalmente, Pereyra Pigerl aseguró que sigue vigente la amnistía para los justicialistas que quieran regresar al PJ. “La casa peronista es de todos”, concluyó.

