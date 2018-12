EXPEDIENTES 53: 2018 cerró con cinco conductores condenados a prisión efectiva por haber provocado accidentes viales trágicos

Siguiendo el criterio aplicado por la Justicia misionera en los últimos años en relación a muertes ocurridas en accidentes de tránsito, el juez Correcional y de Menores Dos de Posadas, César Raúl Jiménez, condenó el viernes al chofer Víctor Alejando Zarski (41) por el vuelco del micro de la empresa Águila Viajes que el 7 de noviembre de 2012 le costó la vida a cuatro personas.

El magistrado lo encontró culpable de “homicidio culposo”. Lo castigó con 5 años de prisión de cumplimiento efectivo. La pena se hará concreta cuando el fallo quede firme.

También dispuso una inhabilitación de diez años para conducir.

Asimismo Jiménez condenó civilmente al chofer, que Águilas Viajes y a la aseguradora a 2.955.000 pesos.

La fiscal María Laura Álvarez había pedido una pena de cinco años para el chofer. La defensa, en tanto, la absolución.

Zarksi fue el quinto condenado a prisión efectiva por una tragedia vial. Los casos anteriores fueron:

1) En marzo, la fiscal correcional de Posadas Yolanda Mazal propuso la pena de cuatro años de prisión efectiva para Matías Ezequiel Canteros (27), quien en 2012, manejando ebrio, chocó el auto en el que iban Héctor Fernando Ledesma (19) y sus padres, causándole la muerte al muchacho. El acusado aceptó esa condena en un juicio abreviado y fue detenido.

“El choque sucedió el 26 de febrero, a las 21.30, aproximadamente, sobre la avenida Quaranta, en el puente sobre el arroyo Mártires. La instrucción estuvo muy bien realizada, con los testigos y con la pericia accidentológica, perfectamente hecha”, contó la funcionaria a Radio Libertad.

“Estábamos todos para ir a debate oral. Y la defensa se acercó para pedir un abreviado, pero por tres años, en suspenso. Entonces le digo, ‘si acepta cuatro años, abreviamos’. El defensor consultó y el imputado aceptó. Es algo inédito. Nunca sucedió en un caso de este tipo. Ningún imputado aceptó en un abreviado ir a cumplimiento efectivo”, admitió la fiscal.

2) En septiembre, en un fallo con pocos precedentes en Misiones, el Juzgado Correccional 1 de Posadas, a cargo de la jueza Marcela Leiva y la secretaría de Juan Carlos Beeger, condenó a cuatro años de prisión efectiva a un automovilista que había chocado y matado a un motociclista llamado Luis Leonardo Lindqvist (23). Además de haber desatado el accidente, el hombre tomó la billetera del fallecido. Por ese hurto, también fue sentenciado.

El juicio se llevó a cabo en la capital provincial. A Eliseo Leites (41), ordenanza municipal de Alem, padre de siete hijos, lo encontraron penalmente responsable de los delitos de “homicidio culposo y lesiones culposas en concurso ideal y hurto calificado en concurso real”.

El condenado fue asistido en el debate oral por el abogado particular José Luis Rogoski. En tanto que en la acusación estuvo la fiscal María Laura Álvarez.

Todo sucedió el 12 de abril de 2015, alrededor de las 4.20, en el kilómetro 841 de la ruta nacional 14, en jurisdicción de Alem. Leites comandaba un Fiat Uno, patente CLW 944, en dirección a Cerro Azul. De acuerdo con lo que determinaron las pericias, dos veces se cruzó al carril contrario. En la segunda incursión, impactó contra la moto Corven de 150cc que conducía Lindqvist, a quien acompañaba su novia Florencia Acuña (23). Luego del choque, el auto dio contra el guardarrail y volcó. Apenas Leites salió, el coche, que había quedado en posición invertida, se incendió totalmente.

3) En el mismo mes, condenaron a Gonzalo Germán Slámovits (34). Es el ex empleado de Migraciones que chocó y mató a Yanina Galarza (20) y a Gladis González (27) manejando ebrio y a 142 kilómetros por hora por la avenida Alicia Moreau de Justo (ex ruta provincial 213) y calle Paraguay, en Posadas. Prácticamente las destrozó, dejando sin madre a seis chicos. Por esa acción imprudente y criminal, ocurrida el 7 de febrero de 2015, lo castigaron con cinco años de prisión. Pero por su estado de salud (quedó parapléjico tras el choque), por ahora, cumplirá la pena de manera domiciliaria. El Servicio Penitenciario Provincial deberá avisar cuando esté en condiciones de albergarlo y entonces la Justicia analizará si lo envía a un presidio.

La jueza Correccional y de Menores Uno, Marcela Leiva, lo encontró culpable del delito de “homicidio culposo agravado por la conducción imprudente”. Le aplicó el máximo de la pena.

La sentencia coincidió con el pedido que había hecho en su alegato Yolanda Mazal. La defensa, a cargo de Liliam Belloni, había solicitado dos años de prisión en suspenso.

4) En noviembre, Cristóbal Barboza, el ex intendente de Arroyo del Medio, fue condenado a cinco años de prisión por haber provocado un choque que le costó la vida al remisero Alberto Mario Andersson (54) de Alem, el 19 de junio de 2016, manejando ebrio por la ruta nacional 14, a la altura de Cerro Azul.