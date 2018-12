En San Pablo escracharon a Juan Darthés

View this post on Instagram

Repost @xota.power ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Nós, irmãs brasileiras, repudiamos a chegada ao Brasil de Juan Darthés, ator argentino recentemente denunciado por estupro pela atriz Thelma Fardin. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Thelma era menor de idade na época da violação e sua denúncia se une a de outras mulheres, apontando atos de assédio e abuso sexual cometidos por Juan. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ As atrizes do Brasil e da Argentina estão juntas, organizadas e atentas. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @actrices.argentinas #olhacomoagentefica #miracomonosponemos #mexeucomumamexeucomtodas #xotapower ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ imagem: diário popular argentino