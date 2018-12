River: Santos Borré fue elegido Balón de Bronce en el Mundial de Clubes

El delantero de River quedó en el podio de los mejores jugadores del certamen, junto a Gareth Bale y Caio. Además, fue uno de los goleadores.

Después de ganarle a Boca la final de la Copa Libertadores, River se relajó. Con el gran objetivo del año cumplido viajó al Mundial de Clubes con la cabeza en otro lado, y fue sorprendido por el Al Ain en la semifinal. Aunque hubo un jugador que estuvo en un buen momento: Rafael Santos Borré, quien fue elegido como el Balón de Bronce del torneo.

Además, el colombiano finalizó el Mundial con tres goles y fue goleador del certamen, luego de dos goles en la caída inesperada por penales ante el local Al Ain, y el restante por el tercer puesto ante el Kashima Antlers de Japón en la goleada 4-0.

Santos Borré tuvo un rendimiento de menor a mayor en el Millonario esta temporada, y fue uno de los pilares de la obtención de la Libertadores, marcando goles en cada una de las instancias definitorias del torneo.

Pero su futuro es una incógnita, ya que no sabe aún si debe volver al Atlético de Madrid.”Estoy muy contento en River y pienso que tengo que darle más felicidades a este club. Me he encontrado mucho aquí conmigo mismo. Los compañeros han sido fundamentales para encontrarme, para darme ese apoyo y acostumbrarme pronto al fútbol argentino y al fútbol de elite sudamericano, que siempre es muy exigente. En eso hemos sido una gran familia y quiero seguir aquí”, explicó Borré.

Por su parte, el delantero Gareth Bale, del Real Madrid, recibió el Balón de Oro al mejor jugador en los Emiratos Árabes Unidos, seguido por el brasileño Caio, del Al Ain. Bale marcó tres goles ante el Kashima en la semi (victoria 3-0 del Merengue), y de esa manera igualó a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en haber convertido en tres ediciones diferentes del torneo (2014, 2017 y 2018).

El galés acumula seis tantos en el historial y es sólo superado por Cristiano (tiene siete), pero por encima de Messi, el uruguayo Luis Suárez y el santafesino César “Chelito” Delgado, con cinco cada uno.

(Fuente: TN)