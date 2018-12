El dólar se vende a 39,20 pesos en Posadas

Es el valor promedio de la moneda en casas de cambio de la Capital misionera. Ayer en Buenos Aires el dólar bajó 14 centavos en la semana y cerró a $ 39,02.

En el resto del mundo, el dólar subía un 0,5% a 96,759 revirtiendo gran parte de las pérdidas que sufrió luego de que la Reserva Federal señaló menos alzas a sus tasas de interés, ya que los inversores buscaban refugiarse en la moneda ante la volatilidad en los mercados y una posible paralización parcial del gobierno estadounidense.

En tanto, los máximos se registraron en los $ 38,25 apenas iniciada la sesión producto de una demanda muy puntual que apenas pudo sostener este rango por muy poco tiempo. Los ingresos desde el exterior se fueron acentuando durante el desarrollo de la rueda cambiaria generando una baja de la cotización que se profundizó sobre el final, cuando se anotaron los mínimos en los $ 37,95.

Finalmente las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina aumentaron u$s 7.763 millones producto del ingreso correspondiente al acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional (por un equivalente de u$s 7.619 millones).De esta forma, los activos de la autoridad monetaria alcanzaron los u$s 66.343 millones, un nuevo máximo registrado.

Con información de Ámbito Financiero

GS