Para el secretario general de la CGT Misiones, José Milcíades Giménez, “la justicia social de los trabajadores no se negocia”

A la reunión que mantuvo el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Misiones con el ministro de Economía de la Provincia, Adolfo Safrán, se refirió el secretario general de la misma, José Milcíades Giménez, destacando que se llegó a un acuerdo con el funcionario respecto a una empresa que se encuentra en situación crítica, como muchas otras, logrando frenar despidos, destacando además los innumerables problemas que enfrentan hoy tanto empresas como trabajadores por la grave situación económica por la que atraviesa el país.

José Milcíades Giménez. FM Express.

Comentó Giménez que “el ministro tuvo la gentileza de acercarse a la CGT y reunirse con el Consejo Directivo (en una reunión programada de antemano), estamos haciendo realidad el pedido que hicimos al gobernador, dándole conocimiento de la grave situación que padece la provincia con respecto a las suspensiones y despidos en distintas áreas”.

Comentó que el tema particular de la reunión del jueves, “se refiere a la gente de gráficos, tienen muchos compromisos y no tienen para hacer frente al consumo, al pago de la gente, iban a despedir a 50 trabajadores, acudieron a la CGT para esto que estamos llevando adelante. No pudimos evitar que se despidan 10 trabajadores y después otros 10, fueron 20 en total. Articulando junto con el Gobierno se logró que accedan, con un certificado de la CGT, a un crédito subsidiado, significa el compromiso de reintegrar a los que fueron despedidos y no despedir más gente. La empresa accede a un crédito importante con una tasa subsidiada de un 18 por ciento aproximadamente”.

Respecto a la situación de la empresa Dass de Eldorado el dirigente sindical contó, en una entrevista con Cadena Express que “le decía al ministro que todas aquellas empresas, aquellas industrias, así como esta en particular que muestra su situación y manifiesta que quiere seguir trabajando, pero lamentablemente la situación del país nos lleva a esto. El alto costo impositivo que tenemos no permite ser competitivos, abrieron las importaciones con respecto a las zapatillas que es lo que hoy se está fabricando y por supuesto que el consumo bajo al 50 por ciento, entonces como hace la industria para sostenerse, hay que cambiar la política de Estado, no podemos estar generando la entrada al país de productos que tenemos acá industrializado y ¿cómo compite la industria con eso”, se preguntó.

Continuó refiriéndose s a otros productos que se están importando y perjudican a las producciones locales con mucho menos carga impositiva que nuestro país para pedir que los gobiernos, tanto nacional como provincial “tomen en serio esto y qué hacemos con los desocupados, porque este es un problema de Estado, es de quien gobierna, o me da trabajo o sino me debe contener”.

Agregó Giménez que “tengo entendido que más de 21 mil trabajadores, sin trabajo, están pidiendo trabajo en Eldorado, como hacemos, se lo manifestamos al ministro” y destacó la acción del Gobierno provincial que permitió resolver 6 conflictos, entre los que menciono “Vialidad Provincial por ajuste de paritarias porque el salario quedo licuado, el Ingenio San Javier, todas estas cosas se están encaminando. La grave crisis del Mercado Central, ha bajado sustancialmente el consumo, lo primero que deja de consumidor es la fruta entonces cae económicamente ese espacio laboral y que hacemos con ese trabajador que baja y sube cajones, si no lo hace no come, además de los ladrilleros, la automotriz, los madereros, todos los sectores están comprometidos, no estoy descubriendo ni inventado nada”.

Consultado por el años que finaliza, el secretario general de la CGT Misiones lo calificó como, “muy preocupante, de mucha lucha, titánica, porque pretenden desde el Gobierno (nacional) instalar la reforma laboral que atenta contra el bienestar de los trabajadores, la justicia social de los trabajadores, todo es a la baja, es atentar lo que hoy los trabajadores tienen, ni llega a fin de mes y se pretende sacarle conquistas al trabajador. Se pretende que se firme paritarias a cambio de tocar el convenio colectivo de trabajo de cada organización, eso es imposible no lo vamos a permitir”.

Insistió en la defensa de los derechos de los trabajadores destacando que, “particularmente desde la Regional Misiones y particularmente de quien habla, la justicia social de los trabajadores no se negocia, eso tiene que quedar bien en claro, tenemos que vivir en democracia y tenemos que vivir en paz, pero tienen que permitir que el trabajador sea una familia digna, que puedan cubrir sus necesidades básicas. No tiene que ser bienestar para unos pocos, el bienestar tiene que ser para el pueblo, no podemos tener a algunos muy arriba y otros sufriendo miseria en un país donde crecen los comedores en vez de crecer la industria”.

Finalmente al dar un saludo a los trabajadores por las fiestas de fin de año, Giménez arengó a que defiendan a su sindicato y a su dirigente enfatizando que, “si tenemos a los trabajadores detrás del dirigente les va a ser imposible instalar la esclavitud”.

EP / E.J.