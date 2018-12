River: El Pity Martínez donó dinero a tribus originarias de Misiones

Lo reveló el presidente del Millonario Rodolfo D’Onofrio, quien precisó que fue para que los chicos “tengan un regalo en el Día del Niño”.

El Pity Martínez se irá de River. Eso es un hecho y lo anunció el propio futbolista luego de obtener la Copa Libertadores ante Boca en el estadio Santiago Bernabéu. Y tras una gran etapa en el Millonario, yendo de menor a mayor, el mendocino también ha dejado grandes gestos que trascienden lo futbolístico.

Y en medio de la emoción y una despedida que ya empieza a sentirse, el presidente de River, Rodolfo D’Onofrio reveló un detalle solidario desconocido del “Pity”. El máximo dirigente Millonario dio a conocer en TyC Sports desde Abu Dhabi un gesto para aplaudir que tuvo el volante con la fundación del club, ya que realizó una donación para que los chicos de tribus originarias de Misiones tengan un regalo en el Día del Niño.

“Trajo plata, no importa que cantidad, ‘para lo que están por hacer’. Habíamos hecho una obra en Iguazú y él nos dijo ‘quiero que los chicos tengan juguetes’. Me pidió que no lo cuente, pero es un loco divino porque es un gran ser humano”, contó, en diálogo con Estudio Fútbol.

(Fuente: TyC Sports)