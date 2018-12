La Policía de Misiones en su batalla contra el narcomenudeo desbarató en promedio un kiosco de droga cada tres días

Así lo manifestó el ministro de Gobierno de la Provincia de Misiones, Marcelo Pérez. Quien además se refirió a la importante incautación en la ciudad de Eldorado, en la cual la Policía halló dos toneladas de marihuana en un camión. También descartó que en Misiones existan cárteles con disputas territoriales.

Marcelo Pérez, Red Ciudadana.

La Policía de Misiones viene realizando un arduo trabajo en el combate contra el narcotráfico, en ese marco volvió a asestar otro duro golpe. En esta ocasión, a pocos kilómetros de la ruta Provincial 17, en el predio de un taller mecánico situado en la espesura del monte, el jueves los investigadores incautaron un camión cargado con cerca de 100 bultos de droga de máxima pureza y detuvo a tres personas.

Más del golpe al narcotráfico en #Eldorado. Casi 2 toneladas de marihuana. pic.twitter.com/QaeBLvzw2J — Marcelo Pérez (@mgmisiones) 20 de diciembre de 2018

“La dirección de Toxicomanía de la Unidad Regional de Eldorado venía haciendo un seguimiento desde hace aproximadamente 45 días atrás. El camión terminó en ese predio aparentemente por un desperfecto mecánico y esa fue la oportunidad para que los agentes de Toxicomanía ingresen al taller y detengan al chofer y a dos ocupantes del camión luego de constatar que el mismo transportaba cerca de dos toneladas de marihuana”, manifestó el Ministro, Marcelo Pérez.

Por otra parte contó detalles del funcionamiento de las bandas criminales dedicadas al narcotráfico “este camión era un eslabón en la cadena. Normalmente el transporte hacía el interior del país o el exterior se realiza con camiones de mayor porte y acondicionados para ocultar la droga. El Ford F350 secuestrado ayer era más bien para logística interna de la banda ya que no estaba preparado para realizar un viaje largo”.

El mismo día del operativo en Eldorado, en Iguazú se desbarató una banda que realizaba encomiendas con marihuana y se encontraron cerca de 105 kilos de droga, en ese sentido Pérez aseveró “el jueves fue un arduo día de trabajo para la Policía de Misiones que detuvo personas, secuestró automóviles y gran cantidad de estupefacientes que afortunadamente no llegarán a las calles”.

Felicito a los efectivos de la @MisionesPolicia de #PuertoIguazu que en tres procedimientos incautaron una importante cantidad de marihuana y secuestraron autos utilizados para el delito. pic.twitter.com/PW0tNCXhS3 — Marcelo Pérez (@mgmisiones) 21 de diciembre de 2018

Otra de las tareas que viene realizando la Policía es la de detectar y acabar con los kioscos de drogas. Los resultados son notorios ya que según informó el Ministro “hemos intensificado muchísimo el trabajo contra el narcomenudeo, desbaratando en promedio un kiosko cada tres día”.

Por otra parte añadió “también como estado Federal, entre todos, debemos apuntar a combatir la demanda de droga. Desde las fuerzas provinciales hacemos frente a la oferta, pero en tanto sigan existiendo consumidores que demanden los narcóticos, seguirán surgiendo oferentes. De hecho que esto no les será fácil, pero debemos ir viendo cómo revertir esta tendencia de demanda y muchas veces los problemas socio-económicos, no ayudan mucho. No obstante es un problema generalizado en todo el país y no solamente de la Provincia”.

Por último, Marcelo Pérez recalcó que la Provincia no tiene índices tan altos de consumo como sucede en las grandes urbes, por lo tanto descartó que exista una lucha territorial entre organizaciones delictivas .“En Misiones no hay cárteles. Acá ingresa y se transporta la droga a otros puntos del país, pero no existen bandas que se estén disputando el territorio, que son propias de grandes ciudades con un alto nivel de consumo de estupefacientes” afirmó.

DL/EP