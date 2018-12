Juicio al colectivero por el vuelco fatal: la fiscal pidió 5 años de prisión efectiva

La fiscal María Laura Álvarez continuó este viernes la ronda de alegatos en el juicio por el trágico vuelco del micro de la empresa Águila Viajes que en 7 de noviembre de 2012 le causó la muerte a cuatro pasajeros, sobre la ruta 201, en las afueras de Apóstoles. Tras sus conclusiones, pidió cinco años de prisión efectiva para el colectivero Victor Alejandro Zarski, único acusado, por el delito de homicidio culposo.

“Hay responsabilidad de la CNRT y de la Subsecretaría de Transporte de la Provincia por omisión. El interno 09 no estaba en condiciones de salir a la ruta. No tenía tacómetro, no andaba el velocímetro, las salidas de emergencia estaban selladas, no había martillos para romper los vidrios y las cubiertas recapadas estaban lisas”, consideró.

Agregó que el hecho “denotó el afán de lucro desmedido de la empresa”.

“La sociedad tiene que saber que fallaron los controles”, remarcó la fiscal.

Para Alvarez, “las pericias planimétrica y la accidentológica nos dieron luz sobre la mecánica del accidente. El colectivo tomó la Curva de la Muerte a 140,61 kilómetros por hora. Como chofer profesional, tenía que respetar las señales y pasar la zona con velocidad precautoria”.

“Los 11 testigos que declararon en la instrucción coincidieron en el exceso de velocidad a la que transitaba el colectivo. Incluso hay algunos que le reclamaron a Zarski que aminorara la marcha”, argumentó.

“El imputado dice que trabajaba de lunes a domingo y conocía la zona. Sabía e igual apretó el acelerador. El era el garante de la vida de los pasajeros”, sostuvo.

“Hay cuatro familias que quedaron destrozadas. Solo con una condena pueden tener algo de paz”, remató.