Dos misioneros estrenan “Únicos”, su primera canción oficial

El dúo conformado por Pedro Bríttez, sobrino del cantautor regional Lalo Doretto y Killato, hijo del destacado músico misionero Osvaldo De La Fuente, presentaron hoy su primera canción y próximamente estará disponible en diferentes plataformas digitales. Mirá el video.

Pedro Brittez es posadeño y actualmente se desempeña como periodista, actor, cantante, y compositor. “Desde pequeño supe lo que quería. Me di a conocer a través del tema Oscuridad, que tiene un buen mensaje dirigido a los jóvenes en el año 2011 y desde ese momento no paré”, comentó Pedro Bríttez durante una entrevista con Misiones Online.

Trabajó en varios medios de comunicación como periodista en la provincia de Misiones y paralelamente componía su propia música. En cuanto al arte escénico, tuvo experiencia actuando en la serie Jungle Nest de Disney para Latinoamérica.

Actualmente reside en Buenos Aires y trabaja en su primer disco producido por De la Cruz Records, por donde pasaron artistas como: El Villano, Puerko Fino, Brian Lanzelotta de Gran Hermano, Gadys la Bomba Tucumana, entre otros. Este primer disco tendrá su estreno el próximo año acompañado por una gira provincial donde recorrerá los municipios misioneros y los eventos más importantes realizados en Misiones.

“Después de Oscuridad me ausenté durante meses para trabajar en nueva música, grabamos en Misiones de la mano de SEA producciones el tema “Fuerte” junto a Yesenia correa ganadora del programa de Tv Abre Caminos y ahora estamos estrenando “Únicos” junto al rapero Killato The Jason en donde fusionamos géneros R&B, rap, pop y urban”, sostuvo el artista.

Y agregó: “Los dos tenemos mucho en común ya que somos dos luchadores que vamos por el camino persiguiendo nuestro sueño que es llegar a ser reconocidos en todos los rincones, que nuestra música misionera se escuche por todo el mundo. Únicos es una muestra de que sí, se puede, pero que hay que trabajar duro para poder alcanzar lo que uno sueña”.

Por su parte, Killato también es cantante y compositor posadeño. Representó a la provincia en la Red Bull nacional convirtiéndose en el campeón de la semifinal de Mendoza clasificando a la nacional. Además, sacó su primer demo en el 2011 y su primer mixtape hiphología. Ganó competencias regionales, fue jurado, es freestyler, rapero junto a Paulo Londra, Duki y otros artistas de la escena cuando todavía no eran conocidos.

“Hay mucha gente que nos hace dar cuenta que estamos haciendo bien y eso nos motiva. Algunas cosas nos da escalofríos porque a la hora de hacer música queremos llegar a la cima pero no nos imaginamos el momento en que la gente nos dice- “yo estaba mal en un momento de mi vida y tu música me hizo bien”- o que se tatúen nuestro nombre, eso no tiene precio, te quedas con la boca abierta, son cosas que nos llena el alma y nos pone la piel de gallina al igual que estar arriba de un escenario, nuestro lugar en el mundo”, comentó entusiasmado Pedro Bríttez.

Únicos estará disponible próximamente en todas las demás plataformas digitales como Spotify.

AVD/EP