Doctora Juguetes: “un juguete alegra la vida de un chico y lo induce a fantasear, cuando hay 150 juguetes en una casa eso se pierde”

En las épocas festivas la solidaridad florece en la sociedad, pero el Hospital de Juguetes de Posadas trabaja durante todo el año para llevar alegría a los niños más carenciados.

Una de las características de la navidad aparte de la cena y el brindis de media noche son los regalos que trae Papá Noel, en algunas casas estos regalos se suelen traducir en gran cantidad de juguetes debajo de los arbolitos. Sin embargo, en muchas casas del país esto no sucede por la situación económica que atraviesan las familias.

Una de las entidades que busca de alguna forma igualar esta situación, es el Hospital de Juguetes de Posadas que se dedica a reciclar juguetes usados y ponerlos en óptimas condiciones para luego ser donados. Quienes reciclan son mujeres voluntarias que se acercan hasta el lugar en los días y horarios que disponen y bajo la coordinación de la encargada del Hospital, Silvia Moreno, se reparten las actividades día a día.

“Necesitamos muchísimos voluntarios, en la medida que va creciendo necesitamos más gente, queda feo decirlo pero también necesitamos hombres que tengan habilidades mecánicas y que puedan ayudarnos con bicicletas por ejemplo. Quienes se quieran sumar pueden tocar el timbre y hacerlo” indica Silvia sentada en un galpón repleto de juguetes ya reciclados y otros por reciclar que reflejan la falta de voluntarios para tan ardua tarea. Además explica que quienes quieran ayudar y no pueden hacerlo por falta de tiempo, también pueden llevar los juguetes a sus casas, encargarse de reciclarlos y devolverlos en buenas condiciones.

La mayoría de los juguetes usados llegan al Hospital por donaciones de ciudadanos que los acercan al lugar. Una pequeña proporción son donados por entidades como ONG que realizan campañas de recolección. El destino de los juguetes son en su mayoría Iglesias, escuelas y merenderos que por lo general son solicitados por sus encargados. “Tratamos de llegar a toda la provincia y a otras provincias si tenemos medios para mandar los juguetes, el día del niño entregamos 4760 bolsas y ahora ya llevamos 2 mil para navidad”

Sobre el significado del juguete Silvia explicó “muchos de los niños que reciben no han tenido juguetes, entonces tiene un significado mucho mayor que para nosotros clase media que tuvimos acceso y muchas veces sobredimensionado ese acceso. Hay chicos que tienen toneladas de juguetes, un juguete alegra la vida de un chico y lo induce a fantasear, cuando hay 150 juguetes en una casa eso se pierde”

Para Silvia, ser solidario es hacer el país más grande y considera que los argentinos somos solidarios por naturaleza, sin embargo debemos ser más consecuentes con la solidaridad. “Cuando hay una inundación nos sacamos hasta la camisa y le damos al inundado, pero la inundación pasa y la tragedia sigue, lo que sirve es continuar en el tiempo con la solidaridad”

Además entiende a la donación como un acto de amor y considera que las escuelas, iglesias y merenderos deben hacer entender “que quien reciba lo haga sabiendo que es un acto de amor y no un desprendimiento cualquiera, que se ha invertido tiempo, esfuerzo y amor en oponer las cosas en condiciones, es importante que el que dona lo haga con amor. No es lo mismo donar un juguete todo sucio y todo roto que alguien que se tomó el trabajo de lavarlo y que los grandes sepan que es para un chico igual al que tiene, pero que no tuvo la misma suerte” finalizó Silvia.

EP/JP