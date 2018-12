La senadora misionera Maggie Solari, expresó que “faltó escuchar a los involucrados” en la sanción del proyecto que modifica Ley de Papel Prensa

Ayer con 45 votos afirmativos, 16 en contra y 3 abstenciones quedó aprobado el proyecto de ley que modifica la ley de fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa de papel para diarios.

La reforma de la Ley de Papel Prensa tiene espacio en la agenda de medios de los argentinos desde hace muchos años, viene siendo un tema controversial y ayer tuvo tratamiento en el Senado.

Al respecto la Senadora por Misiones, Maggie Solari Quintana, se expresó durante su espacio para el uso de la palabra y dedicó varios minutos a explicar su posición como representante de los misioneros:

“Coincido en la necesidad de dar tratamiento a este proyecto. Pero lo que más me hace ruido es el hecho de que los que se podrían ver perjudicados con esta ley, no han sido escuchados. No voy a entrar en la discusión de las grandes empresas de las que se habló en la Cámara Baja. A mí lo que me interesa es representar a aquellos que trabajan en las empresas domiciliadas en mi provincia. Porque mi banca es del pueblo de Misiones.

Así la legisladora dejó clara su postura de no acompañar la modificación que fue tratada de manera “express”, imposibilitando a los Senadores “poner en acto el Federalismo, porque yo represento también al pueblo de mi provincia. No niego la realidad. Pero ha faltado diálogo para llegar a un consenso y por eso no me parece que tengamos que aprobar en esta última sesión una ley que no contempla la realidad de todos los argentinos”, dijo Solari Quintana.

“No me niego al análisis, ni al diálogo. Pero los medios pequeños de mi provincia, en comparación a los grandes, me manifiestan que este proyecto en caso de aprobarse los perjudica en varios niveles”.

Los números que expresó la senadora indican que el daño colateral de este proyecto afectaría a más de 300 trabajadores de la provincia.

GS CP