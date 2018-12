Con el dictamen del INADI que admite que hubo violencia de Género, María Losada arremete contra dirigencia radical

Luego de conocerse la resolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) la diputada mandato cumplido, María Losada, se mostró satisfecha con la misma y adelantó que accionará judicialmente contra la dirigencia de la Unión Cívica Radical (UCR) que en su momento la expulsó del partido, junto al también diputado Hugo Escalada por haber denunciado a su par Germán Bordón por violencia de género.

Comentó Losada que salió esta semana una resolución y que remite, esta nueva resolución, a un dictamen del año 2016 que establecía que la conducta de (Germán) Bordón configuraba violencia de género que se había dado en un ámbito laboral. “Se dio en la Cámara de Diputados donde nosotros éramos diputados, tiene otra configuración. Cuando salió el dictamen Bordón lo apelo ante el INADI y logra una resolución”.

Detalló la ex diputada, en diálogo con la emisora posadeña Red Ciudadana, una serie de situaciones reglamentarias y fuera de lo legal por parte de las autoridades del INADI estableciendo que el acusado no había cometido el hecho, para enfatizar que, “la conducta de denunciamos sí está establecida en la ley de violencia de genero sino que había sido mal recabada la prueba y agregaba un nuevo procedimiento”, para continuar relatando como se sucedieron los hechos en la Cámara de Diputados en el 2016 recordando que en el recinto se leyó una carta documento que asegura nunc a recibió, agregando que “pedimos vista y nunca pudimos acceder al expediente”, asegurando que “había muchas irregularidades en todo ese proceso”.

Continuando con su relato, comentó que “este año volvemos al INADI y logramos acceder al expediente y cuando logramos llegar ponemos en conocimiento del INADI que habían sustraído parte del expediente”, y agregó que, “nunca el INADI dijo que no era una conducta de violencia de género, dijo que había que abrir un nuevo procedimiento, para recabar pruebas, pero nunca dijo que no fuera una conducta violenta” y acusó a la cúpula dela UCR de “encubrir a Bordón”.

Al referirse al nuevo dictamen conocido esta semana María Losada detalló que “confirma que nunca debió haber sido modificado por resolución alguna que obviamente va a tener consecuencias penales, vamos a pedir que se investigue que paso con este expediente y haremos todas las actuaciones necesarias para reclamar ante le UCR por la injustificada y oproviosa expulsión de la que fuimos víctimas yo y Hugo Escalada. “Fuimos expulsados y vilipendiados para cubrir un misógino que es Germán Bordón”.

También se refirió a las circunstancias de su expulsión y la burocracia interna de la UCR, que no funcionó en su caso cuya expulsión se dio por un trámite que aseguró, “en nuestros casos fueron rápidos y expeditivos”, recordando que la denuncia sobre Bordón está en el Comité Provincia y el Comité Nacional del partido, “la misma denuncia que tenía (Luis) Pastori por no pagar la cuota partidaria”.

Sobre la actual movida de las mujeres en su situación de protagonismo a través de denuncias de acoso que han tomado estado público sostuvo la dirigente política que “tenemos que plantearnos #MiraComonosPonemos en la política” enfatizando que “las mujeres tenemos que empoderarnos, no es una cosa fácil porque también somos parte de una sociedad patriarcal, no es hombres contra mujeres sino un modelo patriarcal, aspiro a que nos animemos. Yo no soy la primer persona o la única persona con la cual Bordón se desubico, dentro de la UCR le decían el “baboso” Bordón, me lo dijo un ex presidente del partido”.

EP/E.J.