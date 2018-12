Un coleccionista inglés le dijo que tiene el casco que usó en Malvinas y ahora un ex combatiente misionero sueña con recuperarlo

El ex subteniente del Regimiento de Infantería 4 Juan Nazer aspira a volver a tener entre sus manos el objeto que lo acompañó en el conflicto bélico entre Argentina y el Reino Unido. “El casco podría mi único recuerdo de guerra y sería como recuperar parte de la gente que dejamos de Malvinas”.

“Lo esencial es invisible a los ojos”, escribió el francés Antoine de Saint-Exupéry en su obra “El Príncipito”, uno de los textos más hermosos, metafóricos, asombrosos, que se hayan inventado y que aún- más de cien años después de su primera publicación- sigue dejando enseñanzas en aquellos que lo leen por primera vez.

Pero como ya lo ha remarcado el periodista Ariel Scher en uno de sus textos, eso de “lo esencial es invisible a los ojos” suena bello, pero no es verdad.

Lo esencial de la vida está ahí, en el día a día y frente a nuestros ojos. ¿O acaso no fuimos testigos de un abrazo, de unas palabras, de un almuerzo familiar o de un reencuentro de alguien con un ser querido, y no sentimos que ahí, delante de nuestras pupilas, estaba lo indispensable de la humanidad?

Pero lo esencial, a diferencia de lo que sostienen muchos, también está en los objetos materiales. Si, estamos en condiciones de decir que la teoría que se ha pregonado por el mundo y que sostiene que “lo material no nos felicidad” es totalmente falaz y carece de algún sustento empírico.

El ex combatiente misionero Juan Nazer, quien con 23 años peleó por la patria en Malvinas, puede dar fe de todo lo anterior. Para el (hoy) adulto, lo esencial de la vida puede estar en un casco, es decir un objeto material, a los que hoy los separa miles de kilómetros, pero que sueña con poder tenerlo en sus manos lo antes posible.

“¿Por qué para alguien podría ser tan importante un casco similar a otros cientos?”, podría preguntarse y para hallar la respuesta hay que remontarse a la noche del 11 de junio de 1982, cuando en el conflicto bélico entre Argentina y el Reino Unido, por las soberanías de las Islas Malvinas, el subteniente del Regimiento de Infantería 4 Juan Nazer cayó, en medio de la Batalla del monte Dos Hermanas, herido por una granada, que explotó cerca de su pierna y también por tres tiros que les impactaron en su espalda.

Al otro día, se despertó en medio de soldados ingleses, quienes le curaron las heridas, pero lo despojaron de toda su indumentaria, la misma que dos años antes se había convertido en su uniforme y la que ya no pensaba volver a recuperar.

La guerra terminó el 14 de junio y los sobrevivientes intentaron seguir con su vida. El ex combatiente de Malvinas, entre otras cosas, fue vicepresidente del Club Guaraní Antonio Franco y es uno de los fundadores de la firma Seguridad Misiones.

Días atrás, Nazer recibió una noticia que lo conmovió y lo volvió a transportar a 1982. “Hace unos 20 días, un periodista de Santa Fe me contacta y me dice que un coleccionista inglés quería comunicarse conmigo porque tenía mi casco. Me entraron un montón de sentimientos encontrados, porque, después de 36 años, fue una sorpresa esa noticia, ya que hay que tener en cuenta que son alrededor de 10.000 los cascos de argentinos (fueron aproximadamente 10.000 soldados Albicelestes los que pelearon) y justo el mío viene a caer en manos de este hombre. “Vos tenés suerte” me dicen mis amigos y tienen razón”, contó en un diálogo intimo con Misiones Online.

Ahora, la misión para quien puso en riesgo su vida por la Patria es recuperar el objeto. Nazer contó que ya habló con el coleccionaste inglés y se mostró confiado en reencontrarse con su casco, aunque detalló que para eso seguramente tendrá que esperar el ciudadano británico terminé de escribir un libro sobre los cascos, que se despidieron de sus propietarios en las islas.

“El casco podría mi único recuerdo de guerra y sería como recuperar parte de la gente que dejamos de Malvinas”, concluyó.

