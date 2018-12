Martín Goerling: “en tres años hemos revertido la crisis y cambiado la matriz energética de Argentina

Para analizar los puntos salientes de su gestión al frente de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), su director Ejecutivo y secretario general del PRO en Misiones, Martín Goerling, visitó los estudios de Misiones On Line TV y Radio Libertad, donde además se refirió al desarrollo energético nacional y sus proyecciones hacia el año electoral que se avecina. El titular de la Entidad Binacional Yacyretá aseguró asimismo que las represas hidroeléctricas de Corpus y Garabí “no están en la agenda de la Secretaría de Energía de la Nación. Consideró como una “gran oportunidad de debatir nuestros temas alejados de lo nacional” si se adelantan las elecciones en Misiones y calificó de “espectacular” la revolución de las mujeres en nuestro país.

Respecto a Yacyretá destacó que este año “vamos a cerrar aportando casi un 15 por ciento del total de la energía eléctrica que consume toda la Argentina, un número importante de la mayor proveedora de energía que tenemos en el país”. Para precisar que el proyecto de Aña Cuá prevé tres turbinas más pequeñas que las que tiene la central, que va a incrementar entre un 9 a 10 por ciento de lo que genera actualmente Yacyretá “con lo cual vamos a aportar al Sistema Interconectado Naciona (SIN) un1,5 por ciento más”.

Sobre los tiempos del proyecto detalló Goerling que una vez que se adjudiquen los contratos en el 2019 “si todo continua como hasta ahora que va muy bien”, más cuatro años de construcción, estimó que en cinco años estará produciendo energía.

Explicó el directivo de la EBY que todos los proyectos de generación de energía son a largo plazo “no se puede hacer de un día para el otro y más con lo que hay que hacer ahora que es energía limpia y renovable. Claramente la Argentina revirtió en tres años la matriz energética, pasamos de importar muchísimo a exportar gas, con el desarrollo importantísimo que tiene Vaca Muerta. Se está aportado mucho a este desarrollo, repotencializar la capacidad instalada, estamos rehabilitando toda la central para tener mejor producción y más confiable y también están los proyectos de las represas del sur que son los dos grandes proyectos que están en marcha con capitales chinos que según tengo entendido se reactivó después del G 20”.

El foco puesto en otro lado

Consultado sobre los proyectos de las dos represas de Corpus y Garabí, que en algún momento se estudió construir en Misiones y Corriente, el director de la Eby dijo que no están en la agenda de decisión, “la Secretaría de Energía tiene el foco puesto hoy en otro lado, mucho en renovable, lo que es solar y eólico. El tema energía solar bajo mucho los costos con lo cual es muy rentable y eso si es rápido, un mega de generación en seis meses puede estar ya generando, es muy conveniente, no es volumen porque la generación es poca pero la idea es llegar al 20 por ciento del total de la energía argentina en renovables, solar, eólica y obviamente las hidráulicas, seguir trabajando como estamos y mucho con el gas. Vaca Muerta es una de las principales reservas del mundo y hay que sacarlo y fue una política muy buena tomada por el presidente (Mauricio) Macri donde se puso a todo el sector a trabajar, gremial empresario y político y se lograron los resultados que hoy estamos viendo”.

Mencionó también las exportaciones de gas a Chile que se están realizando a partir del presente año y reiteró que hay un gran potencial pero hay que seguir trabajando, “son inversiones muy grandes, hay que darle previsibilidad y eso se logró”, para relatar que comentarios de gente de la zona destacan el desarrollo, “sobre todo Neuquén, es exponencial, la cantidad de arena que consume porque el ´fracking” necesita arena para quebrar la roca, millones y millones de metros cúbicos de arena, movilizo mucho la zona del sur y son inversiones a largo plazo”.

Destacó que ya se revirtió el esquema energético, “ya despedimos el barco exportador de gases, estuvo 10 años con muchísimos costos para los argentinos, esa es la Argentina que se está sentando las bases para un desarrollo a largo plazo y terminar los vaivenes a que estamos acostumbrados”.

Retomando el tema Yacyretá y la ampliación en marcha sobre el bazo de Ana Cuá, precisó Goerling que “está en marcha Aña Cuá, las 20 turbinas de la central están en rehabilitación, hay un proyecto de ampliación de tres turbinas más, también en Yacyretá, son los grandes proyectos de generación de energía, en esta etapa” y marcó tres hitos en la historia de la represa, “tres etapas, una fue la construcción en sí misma de la central, lo que demando la obra que fue muy larga y costosa, el segundo tramo fue el plan de terminación el PTI que es un poco lo que vivimos nosotros los posadeños, el área de inundación del embalse para poder subir la cota para poder producir a pleno y todas las obras que se hicieron se están terminando, la autovía Santa Ana Loreto es la última y la tercera etapa cual es el rol que va a cumplir Yacyretá para nuestra zona y en eso trabajamos durante todo el año en crear un plan estratégico a largo plazo y lo que tiene que ser y es, un polo de desarrollo para la región. Es la única represa hidroeléctrica del mundo que preserva la misma cantidad de tierra que inundó, compró lo que es hoy el parque San Juan que va a ser un parque nacional en breve. Anunciamos la reserva Urutaú en Candelaria, Fachinal y Profundidad mediante un convenio con Temaiken. El año que viene empieza la obra para acceso al público. Adherimos a los ODS Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) que impulsa la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 193 países firmaron el compromiso de adecuar sus políticas de empresas privadas y públicas a tener un mundo mejor al 2030. Nosotros certificamos cuatro objetivos de 17 uno es energía limpia renovable que es lo que hacemos la segunda es el cuidado del medio ambiente, el tercero es hambre cero y el cuarto es el cuidado de la vida submarina, este enfoque va a ser uno de los pilares que tendrá a futuro”.

Secretario general PRO y Jefe de campaña Cambiemos misiones

Admitió Goerling que el que viene va a ser un año muy arduo “porque si se desdoblan las elecciones tendremos las provinciales, después las PASO en agosto, en octubre las presidenciales y si hay balotaje en noviembre, cuatro elecciones casi seguro, habrá casi una por mes”.

En lo económico consideró que se está terminando un año en crisis “todos lo sentimos, con una inflación que fue la más alta, veníamos con un rumbo elegido por el presidente con éxito, hasta febrero marzo, abril, ahí hubo varias circunstancias que hicieron cambiar el rumbo pero lo más importante es que tenemos un presidente que toma decisiones, en un momento duro tuvo que tomar una decisión de volver al Fondo Monetario Internacional (FMI) no fue fácil con la historia que tenemos pero el presidente no dudo en tomarlo y hoy se ve que se pudo atravesar esa tormenta tan fuerte que tuvimos, ya la inflación está descendiendo, las expectativas para el año que viene no son solo económicas, en marzo, abril el consumo le empieza a ganar a la inflación, va a comenzar una recuperación y es lo que todos anhelamos más allá del partido a que uno pertenezca. Queremos vivir en una Argentina previsible con tranquilidad y crecimiento, el escenario es difícil pero nosotros estamos preparados para seguir dando la cara como lo hicimos siempre”.

Como jefe de campaña de la provincia, al ser consultado por los sondeos y proyecciones que hace el equipo del PRO a nivel nacional con sus asesores de campaña, el directivo de La EBY comentó que, “hubo una rotunda recuperación en la imagen del presidente a partir del G20. Los argentinos veníamos muy golpeados y fue decir esto somos los argentinos, no somos lo otro, tenemos que ir para adelante para el futuro”.

Consideró que en las elecciones del año 2019 se van a jugar muchas cosas, no solamente lo económico que siempre es una variante importantísima a la hora de decisión del voto, “lo que sale en los estudio es que la gente no quiere volver atrás, no quiere volver al pasado, está consciente que eso es difícil. El escenario hoy nos es complicado pero el elector no tiene dudas que quiere ir por ese rumbo, una argentina integrada al mundo, tener buenos vecinos, o pelearnos con nadie, queremos tener dialogo, decirnos la verdad aunque cueste, hay un montón de valores que la gente está viendo y va a votar para adelante, hacia el futuro, no va a volver atrás esa es la expectativa para votar en lo nacional”.

Respecto a la oposición dijo que “por lo que se vislumbra se está armando una tercera opción otra vez con (Sergio) Massa que ya fue candidato a presidente, con (Felipe) Sola, todo gente que fue muy del riñón del ´cristinismo´ del kirchnerismo, es el peronismo que se está articulando, al que adhiere el gobernador (Hugo) Passalacqua con el grupo de gobernadores, podrá haber una tercera opción. Lo más importante es darle a los argentinos alternativas porque en definitiva quienes definen el rumbo son los electores”, para enfatizar que desde su espacio político se debe buscar las mejores propuestas, los mejores hombres. “que los tenemos”.

Sobre un eventual adelantamiento de las elecciones provinciales, el dirigente del PRO se mostró entusiasmado con esa posibilidad, “celebro como una gran oportunidad el adelantamiento de las elecciones para poder debatir los temas de la provincia, prefiero la discusión netamente provincial, creo que hay mucho para hablar en la provincia, hay mucho para visibilizar sobre este manto de conformismo a que nos tiene acostumbrados la Renovación, eso hay que discutirlo separado de lo nacional. De lo nacional vamos a tener dos instancias, las PASO y octubre”.

Adelantó que para el mes de marzo del año 2019 van a realizar una presentación, “todo un trabajo de un año y medio de la fundación Pensar, estuvimos trabajando cada uno de los sectores de la provincia que vamos a proponer, que pensamos en Salud, en Educación, en el sector productivo, energético, el gran cuello de botella que tiene esta provincia. Los misioneros estamos para más no para conformarnos con esto” y comentó las recorridas que hace por la provincia visitando escuelas y zonas rurales, para enfatizar que, “sacando los grandes hospitales en el interior no hay salud. Esa discusión es la que queremos plantear y tenemos la propuesta para cambiar eso”.

Coincidió con el gobernador Passalacqua en que hay que modificar el sistema de reparto de los fondos coparticipables, “eso es verdad, hace mucho que no se discute la coparticipación, Corrientes recibe más que nosotros y tiene la misma cantidad de habitantes”, aunque sostuvo que este fue el Gobierno nacional que más federalismo hizo, “devolvió el 15 por ciento que se retenía, nunca recibió Misiones tantos recursos de Nación como en esta etapa”, destacando el tratamiento de la deuda de la provincia y el sistema de refinanciación, “son gobierno distintos. La refinanciación de la deuda que tenía Misiones que cada tres meses tenía que ir el gobernador a renovar, este Gobierno lo hizo anual, creo que el Gobierno nacional hizo muchísimo por los misioneros, falta mucho, muchísimo, hay que hacer reformas estructurales serias en argentina”, sea del signo que sea el próximo Gobierno hay que continuar las reformas.

Sobre las denuncias del colectivo de mujeres actrices y las repercusiones que tuvieron en la sociedad toda, Goerling enfatizó que “me parece espectacular la participación de la mujer, el empuje de la mujer, tengo hermanas mujeres, me encanta trabajar con mujeres, además son las más responsables tienen la capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo, el trabajo los hijos la casa, planifican mejor las cosas, me encanta lo que está pasando. El tema del acoso creo que esto va a poner un límite en la sociedad, pero hay que buscar un equilibrio del Estado”.

EP – EJ