“No soy un asesino, no tengo la culpa de que me hayan dado un colectivo en mal estado”, declaró el chofer juzgado

Victor Alejandro Zarski (41), el chofer de colectivo de media distancia acusado de haber provocado el vuelco que le costó la vida a cuatro pasajeros el 7 de noviembre de 2012 cerca de Apóstoles, pidió disculpas a los familiares de las víctimas fatales y a los sobrevivientes.

Recordó que ese día había ido a auxiliar con su ómnibus a otro micro de la empresa que se había averiado a la salida de Concepción de la Sierra, a la altura de la rotonda.

Dijo que no tuvo la culpa de haber sido asignado a un rodado en mal estado. “Me arriesgué a andar en ese vehículo porque necesitaba el trabajo, llevaba un mes en la empresa. No soy un asesino, me siento inocente”, declaró ante el juez Correcional y de Menores Dos de Posadas, César Raúl Jiménez.

El colectivero negó que haya conducido con exceso de velocidad, tal como declararon muchos de los pasajeros, que incluso dijeron haberle pedido que fuera más despacio. La pericia accidentológica que obra en el expediente concluyó que iba a unos 140 kilómetros por hora al momento del hecho.

Declaró que el viaje entre Concepción de la Sierra y Apóstoles hasta antes del accidente fue “normal”. Pero que cuando llegó a la llamada Curva del Tacuaral la caja de cambios no respondió.

Negó que haya ocupado el teléfono mientras manejaba. “Las cubiertas estaban lisas. Creo que una de ellas se aplastó y ahí se produjo el vuelco”, conjeturó.

Zarski aseguró que trabajaba prácticamente de lunes a lunes de 5.30 a 20.30 o a 22.30. Afirmó que cuando sucedió el accidente llevaba un mes sin franco.

Sobre el interno 09, marca Mercedes-Benz modelo 1994, que le habían asignado, dijo que no tenía velocímetro ni tacógrafo. Admitió que la noche anterior durmió sólo cuatro horas y dentro del colectivo.

“Esa mañana, el guarda me dijo que el dueño de la empresa le había llamado el teléfono para pedirle que apuráramos la marcha. El recorrido total que teníamos duraba alrededor de dos horas y media, pero los de la empresa querían que lo hiciéramos en dos horas”, añadió.

Finalmente, aseguró que para él al momento del vuelco iba a “70 kilómetros por hora”.