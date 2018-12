La historia detrás de la foto viral del policía que consuela a un hombre en la calle

Un testigo que vio toda la escena publicó la foto y contó el motivo por el cual el agente decidió darle un abrazo al angustiado señor.

El sábado pasado, el agente Xavier Muñoz Figueroa, de la patrulla de carreteras de la localidad de Aguadilla (Puerto Rico) estaba controlando el tránsito en la intersección de dos rutas. Al ver a un hombre hablando por celular mientras manejaba se subió al patrullero, lo siguió y lo hizo detenerse para hacerle una multa por la contravención. Pero cuando se acercó el hombre estaba desencajado, quebrado, llorando sin consuelo. Entonces se dio cuenta de que algo pasaba, que no era un caso común de imprudencia al volante.

El oficial entendió que debía accionar de una manera diferente, le preguntó qué era lo que ocurría y el hombre se desahogó. En esa llamada que atendió en medio del tránsito le acababan de informar que su hermano había muerto. La multa quedó en el olvido y el policía, conmovido por lo que sucedía, se quedó junto al hombre acompañándolo en ese duro momento.

Gustavo Laabes González pasaba por allí con su auto, vio un coche detenido y al oficial junto al hombre angustiado y se detuvo para ver si necesitaban ayuda. Sorprendido por la escena, sacó su celular y tomó una foto. Luego se acercó y les preguntó si tenían algún problema. El agente se levantó y le explicó lo que sucedía.

Conmovido con el gran gesto del policía, Gustavo publicó las fotos y contó todo el episodio en su cuenta de Facebook: “Cuando conducía hacia mi casa me percaté que un policía sostenía por un brazo a un caballero al que había detenido por una infracción de tránsito y el que me pareció tenía una emergencia médica. Di la vuelta para ver si podía ayudar en algo y me sorprendió la siguiente escena”, arrancó su texto.

“El policía estaba arrodillado al lado del caballero colocando su brazo sobre el hombro del detenido, hablándole pausadamente y consolándolo”, añadió el testigo del emotivo episodio.

“Me acerqué a ambos y pregunté si necesitaban alguna asistencia médica. El caballero apenas levantó la mirada y no paraba de llorar. El policía me explicó que lo había detenido porque estaba hablando por celular, pero al intervenir con él, le expresó que su hermano recién falleció en un choque y estaba hablando con un familiar”.

“La escena era muy emotiva: el policía arrodillado en el suelo con el brazo sobre el hombro del joven. Este joven policía no sólo demostró su sensibilidad sino que fue mucho más allá de lo que su deber le requería”.

“Ese policía es el ejemplo de lo que es un servidor público. Así se gana respeto. Experiencias como éstas sin duda alguna suceden todos los días, pero no son noticia. Esto no logra rating. Es muy triste cuando solamente los eventos negativos de unos pocos sean los que salen en los noticieros”, concluyó Gustavo y su publicación rápidamente se viralizó. Sumó en un puñado de días más de 20 mil “me gusta”, 2.200 comentarios y fue compartida 26 mil veces. (Clarin)