El Intendente de Puerto Rico pretende prohibir la actividad de los artistas callejeros en la ciudad

El jefe comunal presentó el proyecto al Concejo Deliberante a partir de reclamos de la Iglesia San Albero Magno por el mal cuidado y la limpieza del predio de parte de “mochileros” que pasan por el municipio.

El intendente, Luis Neis, presentó un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante que pretende prohibir las actividades que realizan artistas callejeros en las calles, avenidas y semáforos como malabarismo y acrobacias; así como también la instalación de carpas en el espacio público.

El proyecto nació a partir de una nota presentada por la comisión económica de la Iglesia San Alberto Magno argumentando que han tenido problemas con estas personas por el cuidado y la limpieza del predio y sanitarios. “Creo que nunca fue la intención de que llegue a esta situación, ellos quisieron plantear en una nota, que el predio del parque de la parroquia fue descuidado, nunca plantearon que no puedan estar en toda la localidad”, expresó Isidro Javier Duarte, presidente Concejo Deliberante sobre la posición de la parroquia.

El edil, además explicó que se ha generado una serie de opiniones en las redes sociales y en los medios de la provinciales por los que no cree que el proyecto llegue a su aprobación en el legislativo. “El proyecto está en comisión, todavía no está aprobado y por el efecto que tuvo en la población no creo que haya voluntad política de todos los concejales teniendo en cuenta de que puerto rico se compone de 7 concejales, 3 bloques y ya han manifestado la decisión de no acompañar el proyecto”, explicó Duarte.

El presidente del legislativo local también aclaró que el proyecto especifica que la prohibición será en avenidas y calles de la ciudad, por lo que no afectará a otros eventos que se realicen en espacios públicos más adelante. También manifestó que vivimos una situación económica difícil en el país y atravesamos un mes sensible y que por ello la sociedad se ha expresado en contra del proyecto.

“Esta gente viene durante el día, se instalan en la avenida San Martin y 9 de Julio y en horas de la noche van a esos lugares. Puerto Rico tiene varios parques parroquiales que son propiedad privada pero son abiertos y aprovechan esos lugares para ir a descansar. Hubo exposiciones policiales que manifestaron que rompieron cosas e hicieron gestos obscenos a los chicos de catequesis. Si hubo una falta por parte de esas personas, debería actuar el juzgado de faltas sobre los casos puntuales”, finalizó el presidente del Concejo Deliberante Isidro Javier Duarte.

