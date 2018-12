Fútbol posadeño, habló el árbitro agredido: “le saqué la segunda amarilla y cuando miraba mi tarjeta para anotar, fue lo último que me acuerdo”

Gabriel Cortinez continúa la recuperación de la brutal agresión sufrida el pasado domingo en cancha de Mitre cuando se disputaba la final de la Liga Posadeña de Fútbol entre el local y Sporting de Santo Pipó. Luego de hacerse unos estudios médicos, la víctima habló y espera una dura sanción al futbolista que lo atacó. “Le saqué la segunda amarilla y cuando miraba mi tarjeta para anotar fue lo último que me acuerdo. Espero que se aplique la sanción correspondiente como dice el reglamento y no aceptaría las disculpas porque estamos acostumbrados a hacer mal las cosas y luego hacer borrón y cuenta nueva y vuelve a pasar”, señaló.

Casi las cinco de la tarde y con un calor agobiante. Baja de la clínica Prisma, en pleno centro posadeño, el árbitro Gabriel Cortinez quien todavía se muestra aturdido por lo sucedido en el barrio Rocamora. Hasta ahora no entiende la reacción de Maciel al golpearlo traicioneramente y de atrás. “Estaba viendo la tarjeta, ya le había sacado la segunda amarilla y cuando iba a guardarla siento el golpe y no me acuerdo más. Recuperé el conocimiento en la ambulancia y pensaba que estaba en la cancha de Guaraní”, dijo en medio de su relato.

“Lo había visto al chico que entró mu exaltado. Traté de calmarlo, me insultó una vez, dos veces y después de eso vino la agresión cuando ya estaba expulsado. Me dijeron que fue de atrás, ni eso atiné a ver”.

En cuanto a su salud, dijo que se realizó una tomografía en la cabeza y debe esperar resultados. Se golpeó la nuca al caer y en función de una posible rotura de mandíbula, según los estudios fue descartada para fortuna del colegiado de 31 años.

A la hora de comprender, al menos intentar hacerlo, Cortinez fue consultado si se puso a pensar en porqué el jugador de Sporting tuvo semejante reacción. “Me puse a pensar en mi casa porque no podía dormir si había hecho algo mal y creo que no. Y aún si fuera el peor arbitraje no merecía una agresión así. Ojalá se aplique la sanción como dice el reglamento y no aceptaría las disculpas. Porque los argentinos estamos acostumbrados a cuando hacemos las cosas mal con un perdón y cuenta nueva, todo solucionado. Y las cosas malas vuelven a pasar”, agregó.

Por último reflexionó y dijo: “este tipo de acciones hace mal al fútbol. A los que amamos el deporte. Ya sean jugadores, dirigentes, hinchas. Hasta los propios compañeros del muchacho no podían creer lo que pasó. Por suerte recibí muchas muestras de apoyo, de ambos clubes y también del SADRA Misiones con los colegas”.

MAG/EP