Carina Capli denunció que fue víctima de agresiones en la Convención Radical que se realizó el domingo en San Ignacio

La apoderada de la Lista Poder Cívico de la Unión Cívica Radical (UCR) Carina Capli, contó en Misiones Online los momentos de escándalo que se vivieron en la reunión del último domingo, donde a su criterio se trataron temas que no estaban en la convocatoria. Contó que el concejal posadeño Martín Arjol la agredió verbalmente al igual que el dirigente Lucio Di Pietro.

Carina Capli en Radio Libertad.

El domingo último se celebró en San Ignacio la convención radical en la que los dirigentes votaron a favor de continuar integrando el frente oficialista a nivel nacional, y opositor a nivel provincial. Además, se prorrogó el mandato de las autoridades partidarias y se modificaron tres artículos de la Carta Orgánica.

Carina Capli, dirigente radical y apoderada de una de las listas no oficialistas dentro del partido, contó en detalle los pormenores de la reunión que a su criterio tuvo graves falencias. En ese marco, dijo por ejemplo que no figuraba en la convocatoria prorrogar el mandato de las autoridades tras el fallido llamado a elecciones de este año.

Condenó la actitud de Francisco Fonseca, actual presidente de la UCR, quien según Capli “mintió” al decir que en el partido dan la palabra a todos y los correligionarios pueden participar en la toma de decisiones sin trabas. Dijo que en ningún lugar del temario estaba previsto que se trate esa prórroga de mandato de las actuales autoridades y que él, y Martín Arjol apelaron el fallo de la justicia quien determinó que se llame de nuevo a elecciones internas.

El tema es que en octubre de este año, debían celebrarse las internas en la UCR y esto no ocurrió por una serie de denuncias sobre irregularidades. Vencidos los plazos los interesados en la contienda se presentaron en la Justicia Electoral misionera, quien determinó que se debía volver a realizar la convocatoria. La lista de Arjol- donde también figura Fonseca – apeló este fallo y a criterio de Capli, esto está mal ya que deben acatar lo que se dispuso y llamar a internas de nuevo. Además dijo que incluso esta “maniobra” de apelar a Cámara Nacional Electoral que hicieron tiene también reserva en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que a criterio de la dirigente es dilatar por quien sabe cuánto tiempo la cuestión.

Pero no todo terminó allí, ya que en medio de la reunión hubo un fuerte cruce de palabras entre Capli y Arjol. Según dijo la dirigente ella le reclamaba que “digan la verdad” sobre cómo actuaron con respecto a las internas.

Capli relató que en un momento se acerca a la veedora y le consulta si había quórum, y que en ese momento Lucio Di Pietro- presidente de la Junta Electoral de la UCR- le dijo “rajá de acá”, a lo que ella contestó “rajá vos”, explicando que fue él quien avaló todas las irregularidades de la lista de Arjol y compañía.

La mujer dijo que minutos después la saluda Arjol y ahí ella le pide que le diga a su amigo – Fonseca – que diga la verdad a los correligionarios. Según contó el Concejal posadeño le trató de explicar su postura y en medio de la discusión la insultó. “Me contestó de la peor manera y si él duda de mi lucidez mental es problema de él. Me dijo palabras que no corresponden, me gritó y en ese momento yo lo traté de misógino por la violencia con la que me increpó. Luego vinieron unas personas y lo pararon. Podemos pensar diferente pero no por eso tengo que degradar a la otra persona”, sostuvo.

