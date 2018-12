Aseguran que la cuestión económica no influyó en la deserción de alumnos en la Universidad de Misiones

Alicia Bohren, rectora de la UnaM hizo un balance del año académico y rescató que todas las unidades han podido mantenerse en una política sin endeudamiento. Además consideró que las personas que dejan la universidad y puntualmente en este año, muy complejo desde lo económico, no fue exclusivamente por esta situación.

Bohren tomó contacto con la prensa luego de la firma de convenio esta mañana con los ministerios de Ecología y Educación para fortalecer la carrera de Guardaparques. Además hizo un balance de este año para la UNaM y destacó que “fue un año con muchas actividades, discusiones presupuestarias, gestión austeras priorizando las actividades académicas y cerramos de la mejor manera las actividades”, dijo.

En este sentido agregó que “Terminamos el año con todas las unidades académicas sin déficit, es decir sin deudas. Ya proyectamos seguir creciendo en el 2019”.

También hablo respecto a la cuestión de los alumnos que año a año van dejando las carreras. “No hemos tenido mayor deserción que otros años por la cuestión económica, estamos dentro del 30 por ciento normal que sucede siempre”, aseguró.

Por último, dijo que no siempre se sabe los motivos que llevan a la deserción pero que lo económico no es el principal y esto tiene que ver más con otras razones como cuestiones de gusto, de no ser lo que se esperaba en la carrera o simplemente de no llegar con un tez vocacional claro a la hora de elegir una carrera.

MAG/EP