Juzgarán al chofer de un micro que provocó un vuelco manejando a más de 140 kilómetros por hora y le causó la muerte a cuatro pasajeros

Desde este martes, el juez Correccional y de Menores Dos de Posadas, a cargo de César Raúl Jiménez, juzgará al chofer de un micro de media distancia que el 7 de noviembre de 2012 provocó la muerte de cuatro pasajeros al perder el control del colectivo en cercanías de Apóstoles.

Ese día perdieron la vida Mario Barrozo (78), Armando Gómez (65), María Ríos (22) y Viviana Yamila Dlutowski (20).

El accidente dejó además 15 heridos, cuatro graves. Cuando se produjo el letal despiste, el ómnibus de la empresa Águila Viajes transitaba en sentido Concepción de la Sierra-Posadas, por la ruta provincial 201.

El acusado se llama Víctor Alejandro Zarki y lo imputan de los delitos de “homicidio culposo, cuatro hechos, y lesiones culposas, varios hechos, en concurso ideal”.

El propio guarda, que declaró como testigo, apuntó al exceso de velocidad como causante del desastre. Víctor Hugo Ghiglione dijo que incluso le pidió al chofer que aminorara la velocidad, pero que este hizo caso omiso.

En su declaración indagatoria, Zarski aseguró que iba rápido porque el dueño de la empresa había llamado por teléfono al guarda para que apuraran la marcha para llegar a horario. Esto no se comprobó, ya que el propio Ghiglione jamás mencionó tal llamada.

De acuerdo con la pericia accidentológica, el colectivo iba a 140,61 kilómetros por hora cuando tomó la curva. En ese sector, el kilómetro Siete, los vehículos tienen que circular a 40 kilómetros por hora.

El rescate de los lesionados también evidenció otra irregularidad: ambas salidas de emergencia del micro estaban clausuradas. Una se encontraba sellada herméticamente y la otra tapada con una placa de fibra de vidrio pegada al techo con pasta, de acuerdo con lo que obra en el expediente.

Las pericias posteriores determinaron que el tacógrafo del colectivo había sido adulterado. No tenía en su interior el disco de registro.

En la primera audiencia, que empieza este martes, declararán ocho testigos: Gerardo Alvarenga, Juan Ramón Silva Viera, María Rosa Báez, Alba Neli Claudino, José Ramón Mirlhen, María Pedrozo y Tamara Natividad Sarabia.

Sarski será asistido por el abogado particular Pablo Luján, en tanto que en la fiscalía intervendrá María Laura Álvarez.