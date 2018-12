Flavia Morales: “se abre una puerta enorme de empleabilidad para nuestros jóvenes”

Finalizada la firma de la Carta de Intención entre la Escuela de Robótica y la empresa Smart Cultiva, la diputada nacional Flavia Morales, en diálogo con la prensa dijo que es una gran oportunidad para la provincia de Misiones “en el marco de la Escuela de Robótica y en el proceso porque esto es totalmente vinculante, está dirigido al proyecto EFA 4.0. Martín (Bueno) escucho el proyecto EFA 4.0 y le pareció verdaderamente superador”.

Agregó lo valioso de la experiencia que lleva adelante Misiones, “la experiencia de Misiones, de un proyecto que no tiene muchos meses, llevamos uno y medio de implementación y la verdad que es sumamente importante. Estábamos esperando que se sancione la ley de Cultura Maker, se sanciono y enseguida retomamos el contacto con Martín y estamos acá hoy firmando esta Carta de Intención”.

Respecto a la ley de su autoría, aprobada recientemente, Morales precisó que, “se hablaba de que lo que no es tangible no se entiende y no es solamente hacer un proyecto en una empresa súper importante que está dedicada al agro, que tiene clientes muy importantes como la NASA y Dubai sino también se abre una puerta enorme de empleabilidad para nuestros jóvenes, porque si bien ahora estamos en la fase de diseño, prototipo, cuando este robot este a la venta en el mercado habrá que hacer el mantenimiento y el servicio técnico, no va a ir un técnico a ver ese robot, todos los datos se van a alojar en la nube por lo tanto se van a necesitar empleados que puedan solucionar ese tipo de problemas de mantenimiento y van a ser nuestros alumnos de las escuelas EFA”.

Agregó que “por eso decíamos que van a tener que estudiar para quedarse en las colonias, a diferencia de lo que estamos acostumbrados, es un paso enorme y una oportunidad en medio de un contexto donde vemos la crisis, vemos el país y para misiones depende muchísimo de esta incubadora de talentos que son nuestros jóvenes.

La diputada nacional enfatizó además que, “hay que seguir trabajando que esa es nuestra función y seguir incansablemente buscando para poder, no captar empresas, sino captar trabajo genuino y real que sirva a nuestros jóvenes. Ya está en el armado del robot porque nos interesa trabajar con el Estado” y comentó las conversaciones con la empresala asegurando que el profesional que vino a la provincia, “la verdad no le mentimos, quedo maravillado, todo lo que uno le relato lo pudo ver y seguir trabajando porque este es un pasito más y a nuestros jóvenes que sigan estudiando, que sigan apostando, que se queden en las EFA”.

Consideró un logro para la provincia la sanción de la ley de Cultura Hacedora, “estábamos esperando que se sancione la ley”, porque posiciona a Misiones desde otro lugar “desde un lugar totalmente diferente”, asegurando que hay provincias que están poniendo mucho dinero para ingresar a un mercado tecnológico, “nosotros remamos, a pulmón, con el talento con el conocimiento y con nuestra bandera que es esta Escuela de Robótica que es la base, ahora las EFA 4.0 y todo en tan poco tiempo”.

