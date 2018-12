Eldorado: viralizaron un emotivo videoclip para las fiestas de fin de año

Con un mensaje de esperanza y optimismo, más de 40 voces en escena y varios representantes de diversas áreas de la ciudad (salud, educación, deportes, ONG y otros), se presentó el fin de semana el videoclip “Aleluya”, que rapidamente se viralizó a través de las redes sociales.

El trabajo y producción se realizó en un mes y fue presentado en la noche del sábado 15 de diciembre en el marco de un evento deportivo realizado en el Galpón 10 de la ciudad de Eldorado. Y tras su presentación se viralizó rapidamente a través de las redes sociales.

La idea y dirección fueron de la artista audiovisual, fotógrafa y profesora de Bellas Artes- Verónica “Mariposa” Zárate y la dirección de voces estuvo a cargo de la Coach de canto y directora del coro municipal- Melania Schick.

Hubo más de 40 voces en escena, entre solistas y el coro municipal de Eldorado- todos de la Capital del Trabajo. También participaron varios representantes de diversas áreas de la ciudad (salud, educación, deportes, ONG y otros) que si bien no cantan, se ven en las imágenes encendiendo velas,como simbolizando la luz de esperanza y amor. Además también participaron personas con capacidades diferentes como Manolo- un joven no vidente y en silla de ruedas, “Miguelito”- un conocido personaje de la ciudad que recorre constantemente las calles de Eldorado generalmente con camisa y corbata, y Berny- “un chico de 13 años con un retraso madurativo que tiene algo muy especial con la música porque se aprende muy bien las letras y las interpreta” sostuvo Melania Schick.

En referencia a cómo surgió la idea, Verónica “Mariposa” Zárate manifestó en diálogo con Misiones Online que “la idea surge como una necesidad de enviar un mensaje de esperanza en tiempos de crisis, desde Eldorado al mundo entero. Y yo soy productora, pero de música no soy especialista, así que recurrí a Melania Schick, una parte importante en el proyecto, le comenté y ella decidió participar, así se encargó del coaching de la voces y de seleccionar los artistas, bajo el eje de destacados en el año. Todo el proyecto fue ad honorem, y se realizó en un mes”.

Por su parte Melania Schick sostuvo “cuando me contó de qué se trataba, me encantó y enseguida me puse a trabajar en el proyecto. Ella (Verónica) es muy creativa, así que me sumé porque me gustó mucho la propuesta de brindar un mensaje positivo, con una producción original y de calidad y con un gran equipo de trabajo que trajo ella para el asesoramiento de vestuario, maquillaje, fotografía y demás. Luego de hablar con ella, solicité el apoyo de la municipalidad a traves del director de Cultura Mariano Alvarez, para poder grabar el videoclip y a él también le gustó la propuesta”.

Con respecto a la producción Verónica “Mariposa” Zárate explicó “además de Melania para las voces, armé mi equipo técnico, que fue otra parte fundamental, en donde se destacaron camarógrafos, fotógrafos, maquilladoras, vestuaristas, luminotecnia, utilería, editores y demás, todos profesionales del área multimedia que vivimos en la ciudad de Eldorado”.

En referencia a las voces, la Coach de canto y directora del coro municipal dijo en diálogo con Misiones Online que “en cuanto a las voces que participan, no tuvimos tiempo de hacer un casting de voces, pero fui jurado de varios concursos de canto y participo en eventos culturales que implican canto también, así es que conozco muchas voces de la ciudad. Y como no teníamos tiempo porque queriamos presentarlo antes de las fiestas, tomamos las que pensamos que podían quedar bien. Hubo muchos que no pude contactar porque no tenía sus teléfonos, y hubo otros que contactamos pero no pudieron venir por el trabajo, la familia o porque simplemente no les daba el tiempo, incluso algunos que cantaron no salen en las imágenes porque no pudieron asistir el día que asignamos para la grabación de imágenes, pero sí asistieron el día de la grabación de voces. Incluso hubo gente que se enteró que estábamos haciendo esto y se ofrecían para participar, así es que salió muy bien. Y con respecto a los chicos especiales, siempre me interesó integrar a los chicos con capacidades diferentes, para que para ellos sea más fácil desarrollarse y desenvolverse en la sociedad y porque siempre al lado de ellos hay una mamá que es una leona y la pelea para sacar adelante a su hijo”.

Y agregó “no se trabajó con una pista convencional para la grabacion porque incluímos rap también con dos jóvenes que me habían mostrado hace poco un trabajo y les dije que inventen algo lindo de la ciudad, y me encantó lo que hicieron, cuando lo ví dije: wow, esto era lo que quería, dar el mensaje que Eldorado da para mucho más”.

Por otra parte, Mariposa Zárate señaló “presentamos la premier debido a las condiciones climáticas en un evento deportivo que nos cedió amablemente un espacio para difundir lo que logramos. Y ahora la idea es compartir a través de las redes sociales para que podamos cumplir nuestra meta que es #De Eldorado al mundo”.

Para finalizar la artista audiovisual expresó “estamos muy felices con el resultado, creemos que realmente hemos logrado brindar el mensaje de optimismo, amor y esperanza que pensamos al principio, agradezco a todos los que participaron de este audiovisual y a todos los que lo comparten también les agradezco, pero sobre todo agradezco a Dios por iluminar y guiar nuestras manos y nuestras voces. Deseo de corazón que todos tengan unas felices y bendecidas fiestas y que comencemos este 2019 con más ánimo y entusiasmo, sabiendo que si cada uno aporta su granito de arena podemos lograr grandes cosas”.

EP/ PP