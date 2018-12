Así quedaron todos los cruces de la Copa Sudamericana 2019

Racing tendrá un duelo complicado ante Corinthians y a Independiente le tocó Binacional de Perú. Completan Argentinos-Mérida, Colón-Municipal, Unión-Independiente del Valle y Defensa-Botagofo.

La Copa Sudamericana se pondrá en marcha el 19 de marzo y finalizará el 9 de noviembre. Habrá una final única y se disputará en la ciudad de peruana de Lima.

La primera fase tendrá 22 partidos de ida y vuelta, mientras que en la segunda se sumarán los ocho equipos que terminen en la tercera posición de los grupos de la Copa Libertadores y otros dos que saldrán del repechaje.

Los equipos argentinos integrarán la Zona Sur junto a los representantes de Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. El sorteo los enfrentará a uno de la Zona Norte, que estará compuesta por los clubes de Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú.

COPA SUDAMERICANA

LOS CRUCES – FASE 1

E1: Montevideo Wanderers (Uruguay) vs Sport Huancayo (Perú)

E2: Liverpool (Uruguay) vs Bahía (Brasil)

E3: Independiente (Argentina) vs Deportivo Binacional (Perú)

E4: Bolivia 2 (quedan tres equipos por confirmarse) vs Rio Negro (Colombia)

E5: Argentinos Juniors (Argentina) vs Estudiantes de Mérida (Venezuela)

E6: Colón de Santa Fe (Argentina) vs Deportivo Municipal (Perú)

E7: Unión Española (Chile) vs Mushuc Runa (Ecuador)

E8: Atlético Cerro (Uruguay) vs UT Cajamarca (Perú)

E9: Deportivo Santaní (Paraguay) vs Once Caldas (Colombia)

E10: Colo Colo (Chile) vs Universidad Católica (Ecuador)

E11: River Plate (Uruguay) vs Santos (Brasil)

E12: Deportivo Guabirá (Bolivia) vs Deportivo Macará (Ecuador)

E13: Bolivia 1 (quedan tres equipos por confirmarse) vs Monagas (Venezuela)

E14: Sol de América (Paraguay) vs Mineros (Venezuela)

E15: Unión La Calera (Chile) vs Chapecoense (Brasil)

E16: Guaraní (Paraguay) vs Deportivo Cali (Colombia)

E17: Bolivia 3 (quedan tres equipos por confirmarse) vs Zulia (Venezuela)

E18: Racing Club (Argentina) vs Corinthians (Brasil)

E19: Independiente (Paraguay) vs La Equidad (Colombia)

E20: Deportivo Antofagasta (Chile) vs Fluminense (Brasil)

E21: Unión de Santa Fe (Argentina) vs Independiente del Valle (Ecuador)

E22: Defensa y Justicia vs Botafogo (Brasil)