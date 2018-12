Eldorado: la familia de Javier López impugnó la pericia accidentológica de la Policía y pidió que se tenga en cuenta el relato de los testigos

La familia de Javier López (38), atropellado junto a dos amigos cuando volvía a su casa tras salir de un boliche de Eldorado, el pasado 15 de julio, impugnó la pericia accidentológica que elevó al juez de la causa la Policía de Misiones. Además, pidió la incorporación de un perito de parte.

El sábado se cumplieron cinco meses de la muerte del peatón. Su familia, que desde el mismo día del hecho pide que la causa se caratule como “homicidio simple con dolo eventual”, exigió que se agoten las instancias investigativas y se tome en cuenta los relatos de los distintos testigos que hablan de la velocidad a la que circulaba el coche que embistió a Javier y la desaprensión del conductor, que dejó abandonado al hombre y a los amigos de este, Kevin Zeppe (18) y Gisela Micaela Jehle (22), ya que nunca detuvo su marcha.

Para los allegados del fallecido, la pericia accidentológica aliviría la situación del automovilista que desató la tragedia y no tendría en cuenta el testimonio de los sobrevivientes.

Por el caso está imputado Leandro Fonseca (22). El joven recuperó la libertad hace algunas semanas tras cubrir una fianza de 1 millón de pesos.

El sábado, la familia López difundió una carta en la que expresa todo su dolor por la partida de Javier.

“El 15 de diciembre se cumplieron 5 meses de tu partida, 5 meses donde pasaron muchas cosas, donde cada día que pasaba nos dábamos cuenta de toda la falta que nos haces, de todo lo que tu presencia llenaba. Te cuento, lo habrás visto, River salió campeón de la Libertadores. En un momento creí que fuiste vos el que mandó ese tiro al palo minutos antes de terminar, o que ayudaste en ese taco para que la locura se desatara, habrás festejado en el cielo, acá en la tierra nuestro llanto era una mezcla de felicidad y de tristeza por no abrazarte y salir a festejar. Cada día nos haces más falta, llegan las fiestas y tu lugar no habrá quien lo llene, llega el verano y estás faltando para nuestros planes de vacaciones, tu ausencia duele y pesa mucho, pesa el ver que la justicia es lenta, pesa al leer comentarios que justifican, nombrando a Dios el haberte arrebatado de nuestro lado, pesa que las estadísticas de muertes en manos de locos al volante siguen creciendo por la falta de leyes severas, pesa cada familia que sigue esperando justicia como nosotros, pesa la falta de tu risa.

Los chicos del barrio esperan los dulces que repartías, nosotros esperamos que vuelvas del trabajo para hinchar a mamá o mirar un partido con papá. Nunca más va ser nada igual, siempre nos vas a hacer falta, será que eras demasiado bueno para este mundo que cada día es más cruel? No sé, pero lo que se es que no vamos a detener nuestra lucha, vamos a seguir pidiendo y trabajando para conseguir justicia, vamos a seguir marchando para que tu estrella sea siempre recordada, vamos a pelear contra la injusticia, vamos a ponernos codo a codo con las familias que necesitan tener una respuesta, vamos a continuar con esta pelea y confiamos en que nos vas a dar fuerzas, porque sabemos que desde arriba estás orgulloso de que hoy levantemos la bandera de la justicia en nombre de tu bondad. 5 meses sin Javier, 5 meses de lucha por justicia, 5 meses de extrañar, 5 meses que nos hacen más fuertes a pesar de las tormentas”.

Los López cambiaron de abogado la semana pasada. Ahora, la representación de la querella está a cargo de Marcos Almirante Padilha.

El hecho que le costó la vida a Javier sucedió el 15 de julio sobre la avenida San Martín, a la altura de la calle Colón.