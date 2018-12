Dos residencias familiares ardieron este domingo en Iguazú: no hubo heridos, sí daños materiales

Este domingo vecinos de Puerto Iguazú alertaron de un incendio sobre la calle Héctor Cámpora. Las llamas consumían una vivienda familiar. Al lugar acudieron bomberos voluntarios y efectivos de la comisaría jurisdiccional, que sofocaron el fuego.

Las primeras investigaciones apuntan a un cortocircuito en la vivienda. No se registraron heridos, los propietarios no se hallaban en el inmueble.

Otro incendio se registró alrededor de las 15.30 sobre la Calle Jangadero.

Dos dotaciones de bomberos extinguieron el siniestro, cuyo inicio apuntan las primeras investigaciones se habría originado por una colilla de cigarrillo aún encendida.

En el inmueble no se hallaban sus moradores, no hubo lesionados y las llamas no se extendieron a viviendas vecinas.