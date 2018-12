Minibasural en Aristóbulo: aseguran que el municipio ya dio la orden de limpiarlo y trasladarlo a un lugar habilitado

El presidente del Concejo Deliberante de Aristóbulo del Valle, Juan José Mac Donald, dijo que los concejales, tras escuchar a los vecinos que reclamaron por un minibasural en la ex cantera, mantuvieron una reunión con el intendente Eldor Hut. “Él -en relación al Intendente- ya dio la orden que no tiren más basura en el lugar e informó que ya tienen un lugar donde depositar los deshechos y que no afecte a la población”, señaló.

El problema comenzó cuando un grupo de vecinos, feriantes y ecologistas se manifiestan en estado de alerta preocupados por un minibasural municipal que aseguran, “está en un lugar no habilitado y contamina los afluentes del Cuña Pirú”. Pegado al minibasural también se ubican varios invernáculos. Los habitantes del lugar pidieron una rápida respuesta de autoridades municipales por el minibasural que comenzó a formarse en la ex cantera municipal.

Los concejales escucharon a los vecinos y mantuvieron una reunión con Eldor Hut. “Nosotros estamos siempre escuchando a los vecinos y nos pusimos a disposición”, manifestó Mac Donald, quien dijo que efectivamente no había autorización para que se tiren todo tipo de deshechos en el lugar, sino ramas. Dijo que “ni bien el Intendente tomó conocimiento de esta situación pidió que se deje de tirar todo tipo de residuos en el lugar”.

Los vecinos también anticiparon que el martes participarán de la sesión del Concejo Deliberante y exigirán una ordenanza que precise que no es lugar habilitado para la formación de un minibasural. Al respecto el Presidente del Concejo indicó que ya existen ordenanzas que estipulan que no se debe tirar basura en lugares no habilitados, no obstante dijo que escucharán y buscarán atender el reclamo.

El Concejal reconoció que el tema de la basura es un problema a resolver de todos los municipios, donde lo ideal sería contar con una planta de tratamiento pero ello implica un trabajo más profundo y un debate que debe darse a nivel más amplio.

EP/APF