Gloria Carrá fue lapidaria con Juan Darthés tras la denuncia por violación: “Me da asco, se tiene que ir del país”

“Me parece un hecho aberrante y tremendo. Me movilizó mucho porque yo estaba en ese programa y los conozco a todos”, agregó la madre de Ángela Torres.

Gloria Carrá compartió elenco con Juan Darthés en Patito Feo y, además, es madre de Ángela Torres, quien recientemente protagonizó Simona con el actor que fue denunciado por Thelma Fardín.

En diálogo con el ciclo radial Agarrate Catalina, por La Once Diez/Radio de la Ciudad, Carrá se sumó a la lista de actrices que manifestaron su repudio al actor. En ese sentido, se refirió a la entrevista que Darthés brindó a Mauro Viale.

“No la pude ver a él, pero sé que declaró que fue ella. Al principio tuiteó que eso no había pasado. Me da asco y pena, qué ser inmundo, ya está muerto. Se tiene que ir a vivir a otro país”, sentenció la reconocida actriz.

“Estuve muy tomada por la situación, muy angustiada, me parece un hecho aberrante y tremendo. Me movilizó mucho porque yo estaba en ese programa y los conozco a todos”, agregó, para luego referirse a cómo vivió como madre que su hija tuviera que convivir diariamente con él en la tira de El Trece.

“Nadie se imaginaba esto, de hecho cuando me preguntaban si tenía miedo de Darthés por mi hija, que iba a trabajar con él, yo decía que no. Ese es el problema de esta gente, que se enmascaran”, afirmó Carrá, quien sostuvo que ella nunca dudó de la palabra de Calu Rivero.

“Siempre dije que le creía a Calu, porque cuando una mujer sale a denunciar por algo es. Las denuncias de las otras dos chicas se me pasaron, no las había visto”, contó, y, acto seguido, se refirió puntualmente a la denuncia de Thelma.

“Me revolvió cosas, porque de mí abusó un productor cuando tenía 18 años y yo le decía que me conocía de chiquita. Pero una se paraliza tanto, te bloquea totalmente. Todavía hoy lo hablo en terapia”, confesó.

“Suar debería salir a hablar y confío en que lo hará. Esta es la punta de un iceberg, todas vamos a empezar a hablar y a contar. Nadie puede abusar de nosotros, realmente se va a caer el patriarcado”, concluyó.

Las palabras de la actriz se suman a las declaraciones que su hija realizó para el programa Chismoses, de NET TV. Entre otras cosas, la ex protagonista de Simona dijo que “fue muy difícil trabajar con Darthés”, y que “podría contar muchas cosas pero tampoco es el momento”.

“Todo era muy raro, muy confuso, era muy difícil hacerse cargo de esa situación, era un revolución muy grande dentro del estudio”, agregó.

“Lo que hice fue guardarme. No era momento de hablar porque por primera vez estaba en la cabeza de una tira y corría riesgo mi laburo. Tenía que cuidar eso. No era mi momento de salir a decir lo que yo opinaba sobre Juan por miedo a perder mi trabajo”, se sinceró Ángela.

“Para mí es muy fuerte todo. Trabajé con él todo el año. Mi mamá estaba en Patito Feo y yo estuve muy cerca de Thelma. Me acuerdo de ella, y era una nena. O sea, es realmente una monstruosidad. Y que tenga la impunidad y la cara para salir a decir las cosas que dice… Me sorprende, me pone la piel de gallina, me deja helada”, aseveró Torres, en sintonía con lo expresado por su madre.

