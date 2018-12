Passalacqua inauguró este viernes un moderno gimnasio en el Cepard

El gobernador Hugo Passalacqua y el ministro de Deportes, Rafael Morgenstern dejaron inaugurado esta tarde un moderno gimnasio polifuncional en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CePARD), ubicado en la ciudad de Posadas.

Dotado con modernos equipamientos para la preparación física, el espacio estará destinado gratuitamente a deportistas de alto rendimiento deportivo de las federaciones, asociaciones y de representación, de toda la provincia.

Durante la inauguración, el gobernador y el ministro de Deportes fueron acompañados por deportistas, dirigentes y referentes de entidades deportivas de la provincia.

El objetivo del gimnasio es brindar un espacio de preparación para las competencias provinciales, nacionales e internacionales. Contará también con un área médica que tendrá a disposición profesionales de nutrición, kinesiología y traumatología.

Para la utilización, las federaciones y asociaciones que forman parte del Registro Único de Entidades Deportivas (RUED) del Ministerio de Deportes, deberán realizar la gestión formal adjuntando la planificación anual de la disciplina, solicitando días y horarios de uso, y nombrando a un responsable a cargo del o los deportistas.

“Era un sueño contar con un gimnasio propio, que tiene las mismas características que el que está en el Cenard, en Buenos Aires”, expresóel ministro Rafael Morgenstern, quien habló en nombre del Gobierno Provincial, luego del descubrimiento de la placa conmemorativa.

La acción que constituye parte del ritual de inauguración de obras nuevas estuvo a cargo del gobernador Hugo Passalacqua, el ministro de Morgenstern, brillantes e históricos deportistas como Lucina Von Der Heyde, Ernesto “Finito Gehrmann” y otros referentes de distintas disciplinas que valoraron las instalaciones en general y el gimnasio que se inauguraba en particular. “Es muy bueno que los deportistas actuales puedan contar con algo que yo no tuve en mi tiempo y por eso me tuve que ir de Misiones”, dijo la mayor representante misionera en el hockey nacional y mundial, Lucina Von Der Heyde.

Astrid Olmedo, nadadora federada destacada también a nivel nacional a su vez, se dijo “muy satisfecha porque es fundamental contar con un lugar donde completar mi preparación física para competir”. Además, se mostró optimista con la posibilidad de contar en breve con una pileta donde continuar sus prácticas natatorias.

Deportistas e invitados recorrieron las instalaciones del gimnasio ubicado en la sede central del Cepard, ubicado en el Oeste posadeño, en proximidades del Parque del Conocimiento