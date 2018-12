Padre Alberto Barros: “la pobreza no es solo una cuestión material, representa también una pérdida de esperanza”

Los datos que indican que el 33,6% de los argentinos son pobres, fue el disparador de la reflexión del padre Barros, conocido por su cercanía con los sectores más vulnerables. El sacerdote afirmó que detrás de lo frío de las estadísticas hay rostros humanos y que el flagelo de la pobreza viene en detrimento del futuro de los argentinos.

Padre Alberto Barros – Radio Libertad

Primeramente, el sacerdote marcó su preocupación ante estos nuevos índices “evidentemente son datos muy duros, es casi un tercio de la población”. No obstante, las estadísticas en sí suelen apartar el factor humano detrás de esas cifras, en ese sentido aclaró “los números fríos en realidad están revelando rostros concretos, personas, niños o ancianos en situaciones muy duras de vida, son algo así como 13 millones de personas, lo cual es un número gigantesco y aunque fuera el 10% de la población seguiría siendo grave”.

“A mi lo que más me duele pensar es que la mitad de los niños argentinos están en situación de pobreza. En ese mismo estudio se hablaba de un 51% de menores hasta 17 años en situación de pobreza. Esto significa que el futuro de la Argentina, los que algún día serán nuestros adultos son hoy pobres y este es un dato durísimo, para el futuro de esos chicos y del país”, reflexionó el padre Barros.

Por otra parte, los datos estadísticos de la UCA indican que la pobreza golpeó más a los sectores medios por la inflación y la falta de trabajo que a los sectores indigentes que tienen una protección social que hizo mantenerlos en su situación. “Es cierto que la mayoría de las personas que están entrando en la pobreza, es gente asalariada que por la inflación y la devaluación no logra resistir. De algún modo habían podido acceder a cierta estabilidad de su vida, ver que sus hijos podían asistir a un colegio o tener acceso a ámbitos culturales o descanso que le permitían soñar con un futuro mejor, es muy duro ver que de golpe te venís para abajo y entrás en un ámbito de pobreza”, comentó Barros.

Además agregó “hay gente que desgraciadamente y dolorosamente ya vive en la pobreza hace décadas, de alguna manera hay cierta contención con planes que incluso han aumentado. También lo cierto es que hoy por hoy un plan no resuelve la situación ni mejora la calidad de vida, es más bien un sobrevivir sin dejar de lado ese dolor”.

“La pobreza no es solo una cuestión material, es también una pérdida de esperanza. Yo que proyectaba en el futuro una buena vida y que tal vez mis hijos podrían vivir mejor que yo y ahora me doy cuenta que me vine abajo y eso es un golpe muy duro, cuando se pierde la esperanza y el entusiasmo”.

Por último, el sacerdote y titular de Cáritas manifestó su deseo “ojalá algún día erradiquemos la pobreza ya que todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y es lo que Dios quiere también. Es muy duro y muy triste la situación actual de muchos hermanos y hermanas”.

DL/EP