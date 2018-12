La banda Boom Boom Kid regresa a Posadas luego de varios años

Carlos, el ex Fun People, toca mañana sábado en La Bionda acompañado de Flavio “Cadillac” Cianciarulo en bajo, y sus hijos Astor y Jay en batería y guitarra.

Según la RAR, Real Academia del Rock, una backing band es la banda semi permanente a la que recurren ciertos artistas para shows puntuales, grabaciones o giras, y en el caso del Boom Boom Kid, no se anda con chiquitas y eligió a su amigo y Surfer Calavera para que lo acompañe. Claro, El Sr Flavio, comandante musical de los Fabulosos Cadillacs, también conocido como Flavio Mandinga o Dr. Misterio, no está solo, lo acompañan Astor, baterista y Jay, guitarro de Sotana, la banda familiar de los Cianciarulo, un power trío de grindcore anti clerical comandada por el menor de los hermanos.

¿Cómo terminaron los hermanos Astor y Jay conformando una banda de metal extremo con el Cadillac mayor? Hace rato que tenía ganas de poder formar un proyecto. Recuerdo que estaba tocando con la criolla lo que sería el primer riff para Sotana, y vino mi viejo y dijo que le gustó. Un día le comento a mi hermano, y él simplemente se sentó en la batería, y comenzó a crear y a darle forma a lo que sería nuestro primer tema “Listo para Morir”. Resulta que después de tocarlo varias veces nació la idea de formar un proyecto nuevo. Oscuro, sucio, ruidoso, pero con todo el amor del mundo, así nació Sotana. Estábamos tocando y pintó!

¿Y cómo terminaron los Cianciarulo enlistados en la formación del Chico Bomba? De eso se encarga de responder Nekro: “Hacía poco nos quedamos sin bajista, Darío, el Pelado. Después de diecisiete años de tocar conmigo, desde la época de Fun People, pidió tomarse un descanso. En ese tiempo también comencé a hacer surf y me meto al mar con una tabla de aprendiz, así que empecé a visitar a Sr. Flavio, al que lo conozco desde los 90. Él me invitó a Chapadmalal, donde vive con la familia y los hijos. Y cuando se enteró de que el Pelado se fue de la banda, me ofreció tocar él. Yo pensé que no era en serio, porque está con mil cosas, pero me dijo que tenía muchas ganas de hacerlo. Empezaron los shows y me dijo que ya se sabía las canciones, así que vino a un ensayo en González Catán y salimos de gira. Y además grabó el bajo de El disco de invierno. El año pasado me invitaron Los Cadillacs a tocar en Londres y allá hicimos dos shows con los Cianciarulo como banda, Flavio en bajo y los hijos en guitarra y batería”.

Y así, después de varios años, Boom Boom Kid regresa a Posadas en parcería con Rotten Boys y Los Simples. En La Bionda, el sábado 15 de diciembre. Las entradas anticipadas (limitadas) se venden en That Metal Shop (Jujuy y Santiago del Estero).

(A.S)