Felipe Solá en Misiones Online: el dirigente propone una amplia unidad del peronismo y la defensa del trabajo argentino

El ex gobernador de Buenos Aires y secretario de Agricultura de la Nación y actual diputado nacional Felipe Solá, de gira política por la provincia para dialogar con dirigentes locales, incluyendo el gobernador Hugo Passalacqua y el presidente de la Legislatura Carlos Rovira, además, cerrará el sábado el encuentro provincial de la juventud del Partido Justicialista Distrito Misiones, accedió este viernes a dialogar con Misiones Online TV.

Inició la entrevista adelantando lo que dirá el sábado a los jóvenes reunidos en la sede del PJ,

“Lo primero que hay que decirles es que no tengan miedo que los pueblos no quiebran ni las naciones tampoco, que hay otro camino en el sentido que la economía puede ser puesta al servicio de las cosas reales de los bienes y servicios que producen los argentinos y no del sector financiero externo como esta en este momento. Que ajustar no tiene ningún sentido porque por cada ajuste que se produce se baja el producto bruto, se baja el empleo y se baja el salario real, hoy a la gente no le alcanza, hay que ponerle dinero en el bolsillo y reactivar la economía y que eso se puede hacer. Dicho de otra manera esta especie de extranjerización del manejo de la economía argentina se puede transformar en una argentinización del manejo es decir en lugar de mirar para afuera mirar para adentro y defender el trabajo argentino, defendiendo el trabajo argentino le vamos s dar futuro a los jóvenes”.

También se refirió a los altos índices de pobreza que se están dando, “antes se decía que la falta de desarrollo genera la pobreza, lo cual es cierto, pero sobre todo lo que más la genera es la injusticia en el desarrollo, en el reparto y sobre todo ir en contra de la economía argentina, del comercio, de la industria, de la Pymes. Ahora en este momento en la Argentina la pobreza es un obstáculo para el desarrollo, al revés, la gente no se da cuenta que la pobreza es una traba para el desarrollo. La existencia de casi un tercio de Argentina en la pobreza es vivir distinto en la Argentina, también para el resto, no es gratis, ellos son los pobres no todos sentimos eso, de una manera u otra. Lo sufre mucho más el pobre, pero la economía Argentina la sufre, lo sufren los argentinos cotidianamente al verlo, saber que están en un país completamente desigual e injusto, la sensación de que se está en un país injusto también es negativa, también va en contra de la inversión, de las decisiones económicas, eso es lo que no se ve”.

Agregó que, “si el país es más justo, si empezamos a reducir la pobreza, si empezamos a vivir la economía propia, si empezamos a pensar que no es el endeudamiento el camino de ninguna manera y para combatir la inflación no matamos la economía sino que la levantamos, levantamos la oferta de cosas, bienes y servicios, entonces si podremos empezar a salir de la pobreza, pero mientras tanto hay que hablar con la verdad de la pobreza. Hay muchísimas políticas que se pueden llevar adelante, hay una economía popular que está avanzando en el sur, no sé como esta, lo voy a hablar en estos días, en Misiones que es una economía que se va acercando a una economía capitalista pero que todavía le falta, que la desarrollan las organizaciones sociales. Me gustaría saber las cifras de Misiones también, que debe ser una pobreza más bien rural

Solá, al referirse el armado político del próximo año, enarboló el discurso de unidad que viene sosteniendo desde que se alejó del Frente Renovador Massista, “es necesaria la unión para ganar y es necesaria la unión para gobernar, más que necesaria porque la herencia va a ser muy muy fea en términos de deuda externa, los vencimientos que se acumulan para el 2020. En términos de cómo estaban endeudadas las pymes o el nivel de las tarifas (gas, agua, electricidad), el precio de los combustibles, todo está dolarizado, los peajes están dolarizados, ahí hay un grupo de no arriesga que son los concesionarios pero que cobra y tiene dolarizados sus activos. Se logra sentándonos a negociar un acuerdo general de precios, salario e inversión que se transformen en leyes. Ese es el acuerdo que Argentina necesita para salir adelante y con ese acuerdo sentarse a conversar con el Fondo Monetario Internacional (FMI), decir lo primero es este acuerdo. Se sale con otro acuerdo además que es fundamental, si me voy a sentar a hacer un acuerdo tengo que tener atrás un cartel que me advierta, el acuerdo es ara defender el trabajo argentino, todo lo que vaya en contra de defender el trabajo argentino no sirve”.

Comentó una reunión del consejo directivo del Partido Justicialista nacional a la que concurrió esta semana, “ahí estaban todos los representantes de los trabajadores, la CTA y parte del sindicalismo argentino, lo que hay que hacer ahora el mover a las Pymes, mover a los empresarios nacionales, decirles a los empresarios nacionales que nosotros vemos a una Argentina de unidad con un frente político, social, empresarial, porque todos queremos que levante la economía interna. Todas las empresas han sido perjudicadas en estos tres años y son millones y millones de argentinos infelices y no necesariamente son peronistas o de la política. En la vida cotidiana, se puede ver en las calles de Posadas, de Oberá, puede ser un tealero, un yerbatero, un tabacalero, puede ser alguien que trabaja en turismo, todos han sido perjudicados, Misiones eta perjudicada por la presencia de Paraguay al lado”.

Insistió el diputado nacional con el enfoque político asegurando que la argentina centralizada no va más, “tiene que verse cada una de las economías regionales, que problemática tiene concreta y que acciones necesita y en segundo lugar, lo primero es el trabajo, lo primero no son los acreedores no es el FMI, lo primero es el trabajo y para eso hace falta unidad y fortaleza”.

Puntualmente sobre lo que se debe hacer con el acuerdo firmado por Cambiemos con el FMI, Solá dijo que, “no hay que cumplirlo y para eso hay que tener un proyecto propio y un acuerdo, con ese acuerdo se va al FMI y se dice este es el acuerdo y esto es lo que vamos a hacer”, para recordar que en el año 2002 “había FMI, yo me hice cargo de la provincia y (Eduardo) Duhalde de la Nación y el FMI estaba desde el año 2001, nosotros no le aflojamos al Fondo, no nos arrodillamos ante el Fondo y en el 2003, 2004 y 2005 estuvo el FMI en Argentina y nadie hablaba del Fondo, porque había una conducción política que tenía lo que hay que tener para tratar con el FMI, defendía la economía argentina, no se entregaba lo que el Fondo le decía. Entonces, primero Argentina y después la deuda, el Fondo, los acreedores”.

Sobre su postura frente al kirchnerismo y si es un candidato de esa orientación, dijo que el kirchnerismo tiene sus candidatos y lo que que se busca es un peronismo que incluya al kirchnerismo, “que no excluya a nadie, no somos quien para decir quien si, quien no, porque sino no hay unidad, yo soy pre candidato y lo que más me interesa es la unidad para cambiar esta política económica que hace un daño enorme. Cualquiera puede ser candidato por supuesto que estoy dispuesto a ser, estoy preparado, tengo una larga experiencia, he gobernado en momentos muy difíciles, pero primero la unidad”.

Agregó que desde su óptica si no está el kirchnerismo unido no se le puede ganar a Cambiemos aseverando que, “el que trabaje para dos oposiciones trabaja para (Mauricio) Macri, a pesar de cómo está la Argentina. Frente a la gravedad de la situación Argentina si uno no se da cuenta que se requiere una unidad muy grande, si uno quiere hacer un tercer partido, bueno que lo hagan pero sepamos que son funcionales a Macri”.

En ése sentido dijo que está dialogando con todos los dirigentes, aún con los que integran Alternativa Federal, “he dialogado con varios de ellos, voy a estar con Passalacqua, seguramente lo voy a ver al ex gobernador, Carlos Rovira, estuve en Catamarca, en Mendoza, en Santa Fe, en Tucumán, en mi provincia, cada vez que puedo hablo con ellos y a veces hablo en Buenos Aires, estamos en contacto, hay dificultades políticas pero hay que vencerlas”.

Ante la consulta de cómo se definiría al candidato de esa unidad dentro del PJ, coincidió con otros dirigentes que a través de una interna que vaya a las paso y que “se decida además que haya dos candidatos, no tres, ni cuatro, no una anarquía. Sabemos que la decisión de Cristina Fernández es muy importante sino nos equivocamos, hay que animarse a ir a una interna. Lo que hay que tratar es tener una política en común y coincidir en qué fecha son necesarias. No es un tema de palabras ni de discursos, si de ideas y hay muchas ideas, ideas no nos faltan para el futuro el tema son gestos y unidad, porque otro problema de Argentina es la desunión, la grieta o como quiera llamarla, también eso conspira contra la pobreza, entonces el próximo presidente tiene que ser el que busque la unidad, con gestos, con actitudes, con palabras, con tolerancia y esté seguro de qué programa económico se quiere hacer, otra cosa es fabricarse enemigos no hay que fabricarse enemigos”.

Precisando su propuesta electoral Sola respondió que, “le propongo defender el trabajo y pacificar el país, en todo sentido, políticamente pero también actuando contra la delincuencia y capacitar a la policía de manera muy diferente. Si uno no defiende el trabajo no hay seguridad posible. Basta de gobiernos que se dedican a los bancos, a las finanzas, a endeudarnos, cuya última prioridad es el trabajo argentino, vamos a defender el trabajo argentino y ninguna medida sea contradictoria con esa máxima”.

Finalmente sobre como calificaría al actual gobierno el pre candidato presidencial dijo que “algunos están haciendo lo que querían hacer y eso es preocupante porque es una vileza, otros creían que había que estudiar afuera para venir a hacer las cosas aquí cuando hay que conocer bien la Argentina, el entramado económico, las economías regionales, el comercio. Con un pésimo diagnóstico y un pésimo modelo. Querer matar la inflación matando la economía interna como lo están haciendo, como calificarlo, desaprobado”.

EP – EJ