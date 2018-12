Detrich sobre la quita de subsidios al transporte: “El Gobierno nacional seguirá acompañando, no deberían registrarse subas desmedidas de tarifas”

El tramo de la autovía de la ruta nacional 12, entre Garupá y Loreto, estaría listo para el segundo semestre de 2020. Esto lo adelantó este viernes en su visita a Misiones el Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, y su equipo de colaboradores, durante el recorrido que hicieron por las obras en ejecución.

También habló de las tareas de remodelación del aeropuerto de Puerto Iguazú, que, estimó el funcionario nacional, estará concluido a fines de 2019. Remarcó que el total de dinero invertido para la modernización de la terminal aérea de la Ciudad de las Cataratas se acercará a los 2.200 millones de pesos.

Asimismo, Dietrich afirmó que la quita de subsidios nacionales al transporte de pasajeros no debería traer el año que viene una suba desmedida del precio del pasaje, porque en el Presupuesto nacional 2019 están previstas compensaciones para las provincias, además de un fondo extraordinario para distritos como Misiones en donde aún no se ha implementado la SUBE nacional.

Entre explosiones y movimientos de suelos

Dos puntos del corredor fueron escenario de la recorrida: las inmediaciones del acceso a Loreto, y las cercanías del peaje Santa Ana. Allí, entre movimiento de suelos y detonaciones de rocas, el funcionario nacional sostuvo que la intención es “tener la ruta nacional 12, en unos años, con una autopista de primer nivel”.

“El movimiento que tiene la obra es imponente. Es algo fundamental para la provincia. Son 20 kilómetros, entre lo que venimos haciendo nosotros y lo que está construyendo la EBY. Esto es parte de un proceso que apunta a la conexión entre San Ignacio y Puerto Iguazú, de una estructura vial totalmente nueva que estamos terminando de diseñar”, señaló el ministro.

El tramo entre Garupá y Santa Ana lo está construyendo Vialidad Nacional, tiene un avance del 42%. Se trata de 13 kilómetros, que estarán concluidos en octubre de 2020.

El otro frente de obras va desde Santa Ana hasta Loreto y está a cargo de la Entidad Binacional Yacyretá. Son 7 kilómetros y medio, que estarán terminados en julio de 2020. Llevan un avance del 12%.

El aeropuerto de Iguazú, totalmente remodelado para fines de 2019

Dietrich tenía pensado recorrer el aeropuerto de Iguazú, pero el avión que lo traía no pudo bajar allí por las condiciones climáticas. De todos modos, reseñó cómo están los trabajos en esa terminal aérea: “Las obras avanzan muy bien. Este año, por primera vez, va a superar el millón de pasajeros. Estamos apuntando a que los trabajos terminen a fin del año que viene. Va a ser una terminal aérea que aumentará enormemente su capacidad. Va a pasar de dos a cuatro mangas, va a tener más puntos de mostradores. Contará con una pista y una torre de control nuevas y estacionamientos más grandes. Allí hoy ya operan cinco compañías aéreas, ahora se sumará otra, en breve”.

“En Posadas también estamos haciendo inversiones en tecnología para mejorar la operación. Es un aeropuerto que creció 70% con respecto a 2015”, añadió, aunque admitió que todavía no tienen fecha las tareas de remodelación del aeropuerto capitalino.

Explicó que “todos los aeropuertos del país necesitan obras, por eso hemos ido focalizando el trabajo en distintas provincias. En Iguazú la inversión será en su totalidad cercana a los 2.000 millones de pesos. Hacemos obras hoy en San Juan, Jujuy, Aeroparque, Ezeiza, El Palomar y Salta, por lo tanto el esfuerzo es importante. Posadas estará dentro de las próximas obras que encaremos cuando terminen las que están en curso”.

“No tiene que haber suba de tarifas desmedidas”

Finalmente, el ministro se refirió a la situación de malestar que se generó entre empresarios del transporte urbano, media y larga distancia por la decisión del Gobierno nacional de quitar los subsidios. “La semana que viene se reunirá nuestro equipo con el área de Transporte de la provincia. No tiene que haber nadie preocupado, no tendría que haber variaciones desmedidas de tarifas. Lo que hemos trabajado es que cada distrito responda por los servicios que brinda. El transporte es provincial o municipal”.

Precisó que “dentro del Presupuesto nacional 2019 se previó una transferencia de fondos a las provincias para encarar esta situación pero, a su vez, hemos incorporado un fondo extraordinario para aquellas provincias, como esta, que no tienen la SUBE nacional”.

Reiteró que pese a que no habrá más subsidios nacionales, la administración de Macri acompañará a las provincias en lo que se refiere a la prestación del servicio de transporte de pasajeros.