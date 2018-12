Alfaro y la posibilidad de ser DT de Boca: “No me moviliza para nada”

Luego de la igualdad ante Argentinos Juniors, el entrenador de Huracán habló en conferencia de prensa.

El Globo y el Bicho se enfrentaron en un partido pendiente de la octava fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, esta noche, en el Tomás Adolfo Ducó. Bajo una intensa lluvia, ambos equipos no se sacaron y obtuvieron una igualdad en cero en el cierre del Torneo Local. Con este resultado los dirigidos por Gustavo Alfaro quedaron en la cuarta posición con 26 puntos, mientras que la visita se ubicó último con 10 unidades (misma línea que Patronato).

Después del empate, Alfaro dialogó en conferencia de prensa y expresó: “Me voy fastidioso porque los puntos que perdemos ahora por ahí los lamentamos al final. Son puntos que se escaparon como con Defensa (1-1) y Gimnasia (2-2). Ese fastidio es propio de la expectativa de un equipo que se acostumbró a ganar. Y está bien que ese nivel de exigencia lo tengamos, porque quiero ganar todo lo que juego”.

En medio de la salida de Guillermo Barros Schelotto de Boca, uno de los nombre que sonó como posible reemplazo del Mellizo fue el de Alfaro. Al ser consultado por el tema fue categórico con la respuesta: “No me moviliza para nada. Me duele por Guillermo, no que mi nombre aparezca, sino por la cantidad de nombres que aparecen… Están velando a un entrenador antes de tiempo y no es justo. Es tan despiadado el fútbol argentino”.

“Boca jugó una final de Libertadores, fue dos veces campeón del fútbol argentino, está clasificado a la próxima Copa… Obviamente, perder con River no es lo mismo que con cualquier otro equipo, pero si hay alguien que se merece seguir dirigiendo a Boca es Guillermo”, aseguró Alfaro. Aunque el entrenador del Globo reconoció: “Me genera esa pequeña satisfacción de saber que las cosas que uno ha hecho a lo largo de este tiempo de trabajo se puede ver, me genera orgullo por un lado y me reafirma las convicciones por el otro. Pero ahí termina”.

Por último analizó el encuentro de esta noche: “Hoy faltaron cosas para tratar de resolver un partido que, si bien no se gana antes de jugarlo, teníamos la responsabilidad de hacerlo”.Pero también resaltó lo positivo: “Hace un año y medio que estamos entre los cinco primeros y no queremos bajar de ese lugar. Yo le dije al presidente que no venía a pelear el descenso sino a entrar a las Copas”. En cuanto a la Libertadores del año que viene manifestó: “Siento que en el plano internacional, con lo que tenemos no nos alcanza. Estamos para competir, pero podríamos hacer algunos retoques”.

(Fuente: El Intrasigente)